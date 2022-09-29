يبحث عدد كبير من المواطنين المستحقين لصرف مستحقات المعاشات خلال شهر أكتوبر القادم على موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2022، لإعاناتهم على مصاريف الحياة مرتفعة التكلفة في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

ويحرص موقع صدى البلد الاخباري، على تقديم خدمة معرفة موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، لتوعية المواطنين لموعد صرف معاش أكتوبر، والتي تبدء من يوم 1 اكتوبر بماكينات الصراف الالي ومن يوم الاحد 2 اكتوبر بمكاتب البريد ومنافز صرف المعاشات المختلفه.

موعد صرف معاش شهر أكتوبر

وتتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي، عمليات صرف معاشات أكتوبر من فروع بنك ناصر الاجتماعي وسط تذليل أي عقبات تواجه الصرف، وذلك لكل المتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة، مع ثبات مواعيد صرف المعاش لشهر أكتوبر لكل الشرائح.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي تيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر

موعد صرف معاش شهر أكتوبر2022

وتأتي عملية صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة المقررة الأخيرة في شهر أبريل الماضي التي أقرتها الحكومة مسبقا على حسب مبلغ المعاش.

ورفعت المعاشات التي تصرف في شهر أكتوبر، بالزيادة المقررة الأخيرة في شهر أبريل الماضي التى أقرتها الحكومة مسبقا، فصاحب المعاش 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة مبلغ 1130 جنيها، و 2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.

وبالنسبة للمعاشات فوق الـ 3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها، و 4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها، و 5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها، و6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.

وأظهرت مؤشرات محركات البحث ارتفاع عمليات البحث علي موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، والتي وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الاستعدادات النهائية لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال غرفة عمليات مخصصة لها ، وينتظر المواطنون موعد الصرف الخاص بمعاشات أكتوبر.

موعد صرف المعاشات

وينتظر أكثر من 10 ملايين مواطن موعد صرف المعاشات ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال كارت ميزة المجاني، او كارت صرف المعاشات التابعة للبنوك لكل المستحقين من أصحاب المعاشات، مع العلم أنه تم إلغاء الصرف بكارت المعاشات الزرقاء ويجب استبدالها بأخرى حديثة تابعة للبنوك.

وبلغ عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات ما يقرب من 10 ملايين و700 ألف مواطن.

وانتظمت عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر الحالي.

ومن المقرر زيادة المعاشات في شهر يوليو 2023، ولم تعلن أي قرارات رسمية من الحكومة حول ما ردده البعض حول وجود زيادة المعاشات خلال شهر أكتوبر 2022، حيث ينص قانون المعاشات الجديد على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بنسبة تتراوح من 13% إلى 15%، لتتماشى مع معدلات التضخم.