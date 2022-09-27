الحق اشتري قبل مايغلي.. الذهب يرتفع عالميا وهذا سعره في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار .. ارتفعت اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، اسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة بالسوق العالمية، لتزيد من أدنى مستوى المسجل بالأمس، واسعار الذهب اليوم في طريقها لتحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة، وذلك بعد توقف صعود الدولار الأميركي مقابل العملات العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويحرص موقع صدى البلد الاخباري علي نشر تحركات سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، للمواطنيين وخاصة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات المستثمريين بقطاع الذهب، والذي وصل سعر عيار 21 الي بيع 1,124 حنيها شراء 1,126 جنيها، ليستقر سعره في عمليات الشراء وينخفض بعمليات البيع بمقدار 19 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفاع سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1640.59 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1622.29 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1622.12 دولار للأونصة وذلك بحسب وول ستريت جورنال الامريكية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

واستقر سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 27 ستمبر 2022 عيار 21 بيع 1,124 جنيها شراء 1,126جنيها.

سعر جرام الذهب الان

سعر الذهب عيار 24 اليوم

عيار 24 بيع 1,285 شراء 1,287

سعر الذهب عيار 22 ذهب

عيار 22 بيع 1,178 شراء 1,180

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 1,124 شراء 1,126

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 963 شراء 965

سعر الذهب عيار 14



عيار 14 بيع 749 شراء 751

سعر الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 642 شراء 643

سعر اونصة الذهب

الاونصة بيع 39,950 شراء 40,021

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 8,992 شراء 9,008

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1,284,571 شراء 1,286,857

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر مصنعية الذهب اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.



ويتراوح سعر المصنعيه من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظةإلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



ويذكر ان البنك المركزي ابقي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، و ثبت اسعار الفائده علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.