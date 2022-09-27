الحق اشتري قبل مايغلي.. الذهب يرتفع عالميا وهذا سعره في مصر

سعر الذهب عيار .. ارتفعت اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، اسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة بالسوق العالمية، لتزيد من أدنى مستوى المسجل بالأمس، واسعار الذهب اليوم في طريقها لتحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة، وذلك بعد توقف صعود الدولار الأميركي مقابل العملات العالمية.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
ويحرص موقع صدى البلد الاخباري علي نشر تحركات سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، للمواطنيين وخاصة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات المستثمريين بقطاع الذهب، والذي وصل سعر عيار 21 الي بيع 1,124 حنيها شراء 1,126 جنيها، ليستقر سعره في عمليات الشراء وينخفض بعمليات البيع بمقدار 19 جنيها.
ارتفاع سعر الذهب عالميا
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1640.59 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1622.29 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1622.12 دولار للأونصة وذلك بحسب وول ستريت جورنال الامريكية.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
واستقر سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 27 ستمبر 2022 عيار 21 بيع 1,124 جنيها شراء 1,126جنيها.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
عيار 24 بيع 1,285 شراء 1,287
سعر الذهب عيار 22 ذهب
عيار 22 بيع 1,178 شراء 1,180
سعر الذهب عيار 21 اليوم
عيار 21 بيع 1,124 شراء 1,126
سعر الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 963 شراء 965
سعر الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 749 شراء 751
سعر الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 642 شراء 643
سعر اونصة الذهب
الاونصة بيع 39,950 شراء 40,021
سعر الجنيه الذهب
الجنيه الذهب بيع 8,992 شراء 9,008
سعر كيلو الذهب
الكيلو بيع 1,284,571 شراء 1,286,857
سعر مصنعية الذهب اليوم
وتختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.
ويتراوح سعر المصنعيه من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظةإلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
ويذكر ان البنك المركزي ابقي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، و ثبت اسعار الفائده علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.