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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة والأوراق المطلوبة

استخراج قرار علاج
استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

يقدم موقع صدي البلد ، خدمة كيفية استخراج قرار علاج علي نفقه الدوله، في ظل سعي الكثير من المرضي للحصول علي خدمة طبية وعلاجية باسعار مدعمة، بعمل استخراج قرار علاج علي نفقة الدوله، أو للحصول علي قرار علاج علي نفقه الدوله.
 


كيفيه استخراج قرار علاج علي نفقة الدوله
 

كيفيه استخراج قرار علاج علي نفقة الدوله


ويرغب عدد كبير من المواطنين في استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، كونه حقهم في العلاج، وغالبا يكون للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج بالقطاع الخاص باهز الثمن والتي تتعدي فاتورة في اغلب الاحيان المليون جنية وخاصه في ظل تداعيات فيروس كورونا.
 


كيفيه استخراج قرار علاج علي نفقة الدوله 2022
 


يبدأ طريق العلاج علي نفقه الدولة من خلال تقديم الاوراق المطلوبة بالشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، المتواجده علي مستوي المحافظات بأنحاء الجمهورية، بالمجالس الطبيه الفرعيه بالمحافظات والبالغ عددهم 27 مركزا، و بالاضافة الي مراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية،التابعة لوزارة الصحة والبالغ عددهم 12 مركز ومعهد.
 


الأوراق المطلوبة استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة

 

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صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم تقرير طبي بالحالة من مستشفي حكومي.

الأشعة والتحاليل والتقارير الحديثة للحالة.

أصل تقرير اللجنة الثلاثية معتمد ومختوم من أحد مستشفيات التي تدعم خدمة العلاج على نفقة الدولة.

 


الفئات المستحقة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

 

كيفيه استخراج قرار علاج علي نفقة الدوله


الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج من المواطنين المصريين.

المواطنين المصريين.

المواطنين المصرين الواقعين تحت مظلة التأمين الصحي.

المواطنين المصريين الذين لا يقعون تحت مظلة التأمين الصحي.

 


طريقة العلاج من خلال استخراج قرار علي نفقة الدولة

 

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الذهاب لأقرب مستشفى تقدم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة و الافضل بالمحافظة التابع لها.

التقديم علي شباك استخراج قرار علاج علي نفقة الدولة واستكمال الاجراءات.

اخذ ميعاد بالكشف الطبي وتقديم الاوراق المطلوبه.

عمل لجنة ثلاثية طبيه للمريض لمعرفه مقدار الاستحقاق للخدمة الطبية.

اعطاء المريض موعد لنتيجه اللجنة الطبية.

ظهور نتيجه اللجنه الطبيه والافاده باحقيه المريض من عدمها بالعلاج علي وفقه الدولة.

 


كيفية معرفة نتيجة قرار علاج علي نفقة الدولة
 


يمكن للمريض معرفة  نتيجة استخراج قرار علي نفقة الدولة، من خلال الذهاب لمقر المجالس الطبيه بالمحافظه.
او الدخول علي موقع المجالسه الطبيه والتسجيل لاستعلام النتيجه.

  اومن خلال رسالة قصيرة مؤسله من المجالس الطبيه عبر الهاتف المحمول الخاص بالمريض.

ظهور النتيجه بالايجاب والتي تحتوي علي موعد ومكان العلاج او اجراء العمليه.
 

إستخراج قرار علاج نفقة الدولة استخراج قرار علاج نفقة الدولة

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