أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022

أسعار الذهب اليوم.. يقدم موقع "صدى البلد" خدمة التعرف على سعر الذهب اليوم خلال التعاملات، الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، للوقوف علي أفضل سعر للذهب والذي يختلف اختلافاً طفيفاً من منطقة صاغة إلي أخرى، وحسب كل محل بالاعتماد علي العرض والطلب وتشكيله الذهب المتاحة بالمحل والتي تتيح فرصة أكبر لزيادة السعر بالمصنعية مع ثبات سعر الضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 حوالي 1,119 جنيه للبيع و1,123 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 سعر عيار 24 حوالي 1,279 جنيه للبيع و1,283 جنيه للشراء.





سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 959 جنيهًا للبيع و963 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 750.8 جنيه بدلًا من 743 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8984 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,952 جنيه للبيع و8,984 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب حوالي 39,772 جنيه للبيع 39,915 جنيه الشراء.

سعر كيلو الذهب حوالي 1,278,857 جنيه للبيع، و 1,283,429 جنيه للشراء.

سعر المصنعية بصاغة الذهب

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب والتي ترتفع مع عيار 24 لكثرة الأعمال والاشكال في القطع الذهبية وتنخفض مع انخفاض عيار الذهب، ولذلك تتغير أسعار الذهب في مصر من محل لآخر رغم ثبات سعر الجرام.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت الأربعاء الماضي العقود الآجلة للذهب في قسم كومكس في بورصة نيويورك التجارية وسط توقعات السوق برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الأولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.