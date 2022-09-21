عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتشرب إيه.. الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر

ارتفاع اسعار السجائر
ارتفاع اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر.. شهدت عدد من أنواع السجائر المصنعة بالشركة الشرقية ايسترن كومباني للدخان، زيادة سعرية جديدة، بعد موجه الغلاء الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع سعر علب السجائر.


سعر السجاير بال مال وفيسيروي

ويقدم موقع صدي البلد الإخباري، خدمة بعرض قائمه أسعار السجائر التي زاد سعرها محليا، ونشره بيع سعر السجائر للمستهلك على منتجات بال مال وفيسيروي.


سعر السجاير البال مال و فيسيروي اليوم

واستقر  سعر بيع العبوة بال مال للمستهلك اليوم الاربعاء 21 - 9- 2022  31 جنيهًا، وفيسيروي نحو 31 جنيهًا، و تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

اسعار علب سجائر كليوباترا 

ورفعت شركة الشرقيه للدخان اسعار علب السجائر الاحد الموافق ٤ سبتمبر 2022 وجائت قائمة اسعار علب السجائر كالتالي:

سعر كليوباترا سوبر من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر بوكس 10 من 11.50 جنيه لـ13 جنيها.

سعر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ20.50 جنيه.

كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيها لـ21 جنيها.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022

أسعار الخضار اليوم بالأسواق والمحلات

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-9-2022

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

وداعا لطوابير شئون الطلبة.. كيفية دفع مصروفات الجامعة أون لاين من البيت

للطلاب الجدد.. دليل مواصلات جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان

كيفية استخراج جواز سفر من المنزل 2022

لو عندك NFC.. طرق شحن عداد الكهرباء بالموبايل

سنة أولي جامعة.. طريقة استخراج اشتراك المترو للطلبة

بعد ارتفاع الدولار.. سعر طن حديد اليوم بزيادة 1100 جنيه

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة.

سعر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة.


وحققت الشرقية ايسترن كومباني،  أرباحاً بلغت 4.25 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.88 مليار جنيه في الفترة المقارنة منالعام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 12.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

641.png


 


 

سعر علبه السجاير الكليوباترا

وشهدت أسعار السجائر الأجنبي زيادة لبعض الفئات  الثلاثاء الماضي الموافق 13ستمبر 2022 ، إذ سجلت سجائر دافيدوف اليوم زيادة جديدة تتراوح ما بين جنيه وجنيهين، لتنضم لأسعار بعض أنواع السجائر الأجنبية في مصر التي ارتفع سعرها.

وضمن  أسعار السجائر الأجنبي ، جاءت اسعار سجائر دافيدوف اليوم وفق القائمة الرسمية المعلنة من الشركة والتي تشمل أسعار سجائردافيدوف الرسمية للمستهلك كما يلي :

دافيدوف كلاسيك بسعر 48 جنيهًا.
دافيدوف جولد بسعر 48 جنيهًا.
دافيدوف أبيض بسعر 48 جنيهًا

وشملت  أسعار سجائر دافيدوف سليمس  ضمن أسعار السجائر الأجنبي : 

دافيدوف سليمس جولد بسعر 48 جنيهًا.
دافيدوف ايفولف أزرق بسعر 35 جنيهًا.
دافيدوف ايفولف أزرق بسعر 35 جنيهًا.
دافيدوف ايفولف فضي بسعر 35 جنيهًا

اسعار السجائر زياده علب السجائر سعر السجاير بال مال وفيسيروي زيادة اسعار السجائر سعر السجاير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في هذه الحالة.. صفحات عبدالله رشدي ستختفي من مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

سيلفي مع محمد صلاح من الميكروباص.. حكاية صورة أشعلت السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022

أسعار الخضار اليوم بالأسواق والمحلات

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-9-2022

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

وداعا لطوابير شئون الطلبة.. كيفية دفع مصروفات الجامعة أون لاين من البيت

للطلاب الجدد.. دليل مواصلات جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان

كيفية استخراج جواز سفر من المنزل 2022

لو عندك NFC.. طرق شحن عداد الكهرباء بالموبايل

ترشيحاتنا

3.5 مليون دولار.. الكاف يقرر زيادة جوائز دوري أبطال أفريقيا| تفاصيل

الوزراء يوافق على إقامة مشروع بنظام المناطق الحرة

تعليقا على إعلان بوتين التعبئة الجزئية.. الناتو: الحرب لا تسير وفق خططه

الحوار الوطني الكل مدعو ومشارك.. أبرز نتائج الاجتماع السابع والثامن لمجلس الأمناء

تحذير هام عند تخزين حلاوة المولد | اعرف الطريقة الصحيحة

رئيس الوزراء: الاستماع لآراء الخبراء خلال المؤتمر الاقتصادي للوصول إلى خارطة طريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطيفة تثير الجدل بإطلالة غريبة على إنستجرام | شاهد

الشاي بلبن فن.. طريقة غير متوقعة لعمله تثير الجدل على السوشيال ميديا

يؤذي الرئتين.. تحدي الدجاج يثير الجدل على السوشيال ميديا

بإطلالة لافته مختلفة.. الملكة رانيا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ