بتشرب إيه.. الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر.. شهدت عدد من أنواع السجائر المصنعة بالشركة الشرقية ايسترن كومباني للدخان، زيادة سعرية جديدة، بعد موجه الغلاء الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع سعر علب السجائر.



سعر السجاير بال مال وفيسيروي

ويقدم موقع صدي البلد الإخباري، خدمة بعرض قائمه أسعار السجائر التي زاد سعرها محليا، ونشره بيع سعر السجائر للمستهلك على منتجات بال مال وفيسيروي.



سعر السجاير البال مال و فيسيروي اليوم

واستقر سعر بيع العبوة بال مال للمستهلك اليوم الاربعاء 21 - 9- 2022 31 جنيهًا، وفيسيروي نحو 31 جنيهًا، و تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

اسعار علب سجائر كليوباترا

ورفعت شركة الشرقيه للدخان اسعار علب السجائر الاحد الموافق ٤ سبتمبر 2022 وجائت قائمة اسعار علب السجائر كالتالي:

سعر كليوباترا سوبر من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر بوكس 10 من 11.50 جنيه لـ13 جنيها.

سعر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ20.50 جنيه.

كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيها لـ21 جنيها.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة.

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة.

سعر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة.



وحققت الشرقية ايسترن كومباني، أرباحاً بلغت 4.25 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.88 مليار جنيه في الفترة المقارنة منالعام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 12.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.









سعر علبه السجاير الكليوباترا

وشهدت أسعار السجائر الأجنبي زيادة لبعض الفئات الثلاثاء الماضي الموافق 13ستمبر 2022 ، إذ سجلت سجائر دافيدوف اليوم زيادة جديدة تتراوح ما بين جنيه وجنيهين، لتنضم لأسعار بعض أنواع السجائر الأجنبية في مصر التي ارتفع سعرها.

وضمن أسعار السجائر الأجنبي ، جاءت اسعار سجائر دافيدوف اليوم وفق القائمة الرسمية المعلنة من الشركة والتي تشمل أسعار سجائردافيدوف الرسمية للمستهلك كما يلي :

دافيدوف كلاسيك بسعر 48 جنيهًا.

دافيدوف جولد بسعر 48 جنيهًا.

دافيدوف أبيض بسعر 48 جنيهًا

وشملت أسعار سجائر دافيدوف سليمس ضمن أسعار السجائر الأجنبي :

دافيدوف سليمس جولد بسعر 48 جنيهًا.

دافيدوف ايفولف أزرق بسعر 35 جنيهًا.

دافيدوف ايفولف أزرق بسعر 35 جنيهًا.

دافيدوف ايفولف فضي بسعر 35 جنيهًا