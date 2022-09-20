للطلاب الجدد.. دليل مواصلات جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان

يبحث مئات الالاف من الطلاب الجدد عن طرق الذهاب الي الجامعات الحكومية، مثل جامعة القاهرة و جامعة حلوان و جامعة عين شمس، عن طريق المواصلات العامة وخاصة مترو الانفاق الذي يوفر علي الطلاب نفقات كثيرة من خلال اشتراك المترو المدعم للطلاب.



مواصلات جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان

مواصلات جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان



ويوفر موقع صدي البلد الاخباري، خدمة معرفة طرق الذهاب للجامعات الحكوميه القاهرة وحلوان وعين شمس، باكثر من طريقة كالمترو و الميكروباص والنقل عام، والمسافه بين جامعة عين شمس ومترو جامعة القاهرة حوالي 14 كم، بمتوسط وقت الوصول 30 دقيقة.



مواصلات جامعة القاهرة من عين شمس



اركب ميكروباص دوران شبرا - عباس العقاد وانزل عند ميدان رمسيس، واركب مترو شبرا-المنيب وانزل عند مترو جامعة القاهرة.



اركب ميكروباص دوران شبرا - الحي السابع وانزل ميدان رمسيس، واركب مترو شبرا - المنيب وانزل عند مترو جامعة القاهرة.





اركب ميكروباص مدينة السلام صلاح سالم رمسيس وانزل عند ميدان رمسيس واركب مترو شبرا المنيب وانزل عند مترو جامعه القاهرة.



مواصلات جامعة القاهرة من عين شمس بالمترو



اركب ميكروباص مدينة النهضه العباسية احمد حلمي وانزل ميدان رمسيس، واركب مترو شبراالمنيب وانزل عند مترو جامعه القاهرة.





اركب ميكروباص سوق العبور العباسية احمد حلمي وانزل ميدان رمسيس، واركب مترو شبرا - المنيب وانزل عند مترو جامعة القاهرة.



اركب ميكروباص العباسية الدقي الجيزة وانزل ميدان رمسيس، واركب مترو شبرا - المنيب وانزل عند مترو جامعة القاهرة.







مواصلات جامعه حلوان من مترو جامعة القاهرة



يمكن الذهاب لجامعة حلوان من مترو جامعة القاهرة بأكتر من طريقة (مترو - ميكروباص - نقل عام - اتوبيس مكيف) والمسافة بين مترو جامعة القاهرة وجامعة حلوان حوالي 30 كم متوسط وقت الوصول 45 دقيقة.





اركب مترو شبرا المنيب وانزل عند ميدان رمسيس، اركب مترو حلوان المرج وانزل عند جامعة حلوان.



طرق الذهاب بالمترو من جامعة القاهرة لجامعة حلوان



اركب مترو شبرا المنيب وانزل ميدان العتبة واركب ميكروباص حلوان اتوستراد العتبه وانزل عند جامعة حلوان.



اركب اتوبيس نقل عام رقم 820 من موقف المنيب (فرع بدر) وانزل عند ميدان رمسيس، اركب مترو حلوان المرج وانزل عند جامعة حلوان.





تبعد جامعة عين شمس من جامعة حلوان حوالي 64 كم بمتوسط وقت وصول حوالي 90 دقيق، ويمكن الذهاب من حلوان لجامعة عين شمس بالمترو - ميكروباص - نقل عام - اتوبيس مكيف.





مواصلات جامعة عين شمس من جامعة حلوان 2022





اركب ميكروباص حلوان - الأتوستراد - عباسية وانزل عند جامعة عين شمس.





اركب مترو حلوان - المرج وانزل عند رمسيس، واركب ميكروباص دوران شبرا - عباس العقاد وانزل جامعة عين شمس.





طرق الذهاب لجامعة حلوان من جامعة عين شمس





اركب مترو حلوان - المرج وانزل عند رمسيس، واركب ميكروباص مدينة النهضه عباسية احمد حلمي وانزل عند جامهة عين شمس.





اركب مترو حلوان - المرج وانزل عند رمسيس واركب ميكروباص سوق العبور- العباسية احمد حلمي وانزل جامعة عين شمس.





اركب مترو حلوان - المرج وانزل عند رمسيس، واركب ميكروباص الحي السابع - عباسية - احمد حلمي - وانزل عند جامعه عين شمس.





مواصلات جامعة عين شمس لحلوان بالمترو





اركب مترو حلوان - المرج وانزل عند رمسيس، واركب ميكروباص دوران شبرا - الحي السابع واتزل عند جامعه عين شمس.





اركب مترو حلوان - المرج وانزل عند رمسيس، واركب ميكروباص مدينة السلام - جسر السويس - عباسية وانزل عند جامعة عين شمس.