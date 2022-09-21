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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-9-2022

سعر الفاكهة اليوم
سعر الفاكهة اليوم

يبحث عدد كبير جدًا من المواطنين عن أسعار الفاكهة في الأسواق المختلفة كسوقي العبور وأكتوبر، للاستقرار على أفضل سعر للشراء أسعار الفاكهة اليوم الموافق 21 سبتمبر 2022.


أسعار الفاكهة بالسوق اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الفاكهة بالأسواق لمساعدة الموطنين لتفادي جشع التجّار المستغلين لعدم معرفتهم أسعار الفاكهة المختلفة.

أسعار الفاكهة اليوم


أسعار الفاكهة اليوم 

وتحتل المانجو قائمة أسعار الفاكهة التي انهار سعرها بالسوق، وذلك بعد تأكيد الغرف التجارية، باستمرار انهيار سعر فاكهة المانجو بأنواعها طوال الأسابيع الماضية نتيجة وفرة الإنتاج وتقلص الصادرات وما زال مستمرًا حتى اليوم.


 

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سعر كيلو المانجو اليوم 21 سبتمبر 2022

 

سعر الزبدة بين 8 إلى 10 جنيهات الكيلو.

السكري الأبيض بين 13 إلى 15 جنيهًا.

مانجو ناعومي 20 جنيهًا.

 

سعر كيلو المانجو بعد انهيار سعرها

 

العويسي 15 إلى 20 جنيها.

مانجو صديقه 20 جنيها.

مانجو عويس فاخرة 25 جنيهًا
 

سعر البلح اليوم بالسوق

 

البلح الأمهات ٨ جنيهات.

البلح الرطب الزغلول  ١٢ جنيهًا.

بلح رطب ممتاز ١٠ جنيهات.

سعر التفاح البلدي والمستورد

 

التفاح البلدي بين ١٥ إلى ١٧ جنيها.

التفاح المستورد بين ٢٠ إلى ٢٥ جنيها.

تفاح أخضر ٢٥ جنيها.

تفاح سكري ٢٠ جنيها.

سعر الموز اليوم

 

موز   ١٥ جنيها.
 

سعر الكمثري  اليوم


 الكمثرى بين ١٢ إلى ١٥ جنيها.

 

سعر الجوافة اليوم

الجوافة ١٢ إلى ١٥ جنيهًا.


 سعر كيلو التين البرشومي والصحراوي اليوم


 التين البرشومي ١٢جنيها.

التين الصحراوي ١٢ جنيها.

تين برشومي مطروح ١٤ جنيها.
 

سعر كيلو العنب البناتي والأحمر والملوكي


 

العنب البناتي يتراوح سعر الكيلو بين ٨ إلى ١٠جنيهات الأخضر.

العنب الأحمر بين ١٠ إلى ١٣ جنيها.

العنب الملوكي "أبو بذر" بـ٧ جنيهات.

عنب اصفر كبير ١٢ جنيها.

عنب احمر عريض ١٤ جنيها.

سعر البرتقال اليوم

برتقال  عصير ممتاز ١٠جنيهات.

سعر الرمان اليوم

رمان ١٢ جنيهًا.

ويقدم موقع صدي البلد الاخباري بشكل يومي نشرات بأسعار الفاكهة في الأسواق، لمساعدة المواطنين في مواجهة موجه الغلاء العالمية التي ضربت اقتصاد أسواق الفاكهة، لتحديد افضل سعر وتوفير اكبر قدر من النفقات والاستقرار علي ارخص سعر للسلة الغذائية، مقارنه بالدول الأخرى.

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