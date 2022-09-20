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رئيس التحرير
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تعليم

وداعا لطوابير شئون الطلبة.. كيفية دفع مصروفات الجامعة أون لاين من البيت

دفع مصروفات الجامعة
دفع مصروفات الجامعة اون لاين من البيت

تتيح الجامعات الحكومية إمكانية دفع مصروفات الجامعة أون لاين من المنزل، من خلال طريق الدفع المختلفة،  كالخدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وتقليل الزحام.

 

دفع مصروفات الجامعة اون لاين من البيت


ويوفر موقع صدي البلد الاخباري، خدمة كيفية دفع مصروفات الجامعة الكترونيا، والتي وفرتها عدد من شركات الدفع الإلكتروني لطلاب الجامعات، لدفع  مصاريف الجامعة من البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى شئون الطلبة والوقوف في طوابير طويلة.

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دفع مصروفات الجامعة اون لاين من المنزل
 

و يمكن للطلاب الجدد او الحالين دفع مصاريف الجامعة اونلاين، لبداء العام الدراسي الجديد للطلاب الجدد او لعدم  حجب نتائج الامتحانات لغير المسددين للمصروفات الدراسية للطلاب الحاليين.


دفع مصروفات الجامعة اون لاين من البيت  2022

على الطلاب المستجدين الراغبين في دفع مصاريف الجامعة من البيت،  ضرورة استخراج فيزا الدفع الإلكتروني من أحد البنوك المحددة كالبنك الأهلي و بنك مصر ولبنك الزراعي والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة.

دفع مصروفات الجامعة اون لاين من البيت

دفع مصروفات الجامعة اون لاين من المنزل

ويقوم الطالب بدفع المصاريف الدراسية من المنزل، من خلال إيداع مبلغ مالي تحدده كل جامعه وعلي حسب كل كليه، بالفيزا قبل التوجه إلى الكليةبــ48 ساعة حد أدنى عن طريق البنك أو أي ماكينة صراف آلي.


دفع مصروفات الجامعة الكترونيا

ويتم توجيه الطلاب الراغبين في دفع المصاريف الدراسية، إلى الكلية في اليوم المحدد طبقا للجدو المعلن على موقع الكلية، ودفع المصروفات في الخزينة عن طريق الفيزا المستخرجة سابقا.


دفع مصروفات الجامعة اون لاين 2022 

في حالة عدم التمكن من استخراج الفيزا، يتم إتاحة الدفع نقدي مع إضافة غرامة تحصيل 5% من قيمة المبلغ المدفوع، وتخصيص يوم الأربعاء منكل أسبوع للدفع النقدي


دفع مصروفات الجامعة بالفيزا

يمكن استخدام الفيزا الخاصة بالدفع للوالد او الوالدة او الأخ او الأخت فقط لا غير، لدفع المصاريف الدراسية للجامعة من البيت.

وفعلت الجامعات الحكومية خدمات الدفع الالكتروني للمصروفات الدراسية بجميع المحافظات تسهيلا علي الطلاب ولمنع التكدس وتجنبا لانتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

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