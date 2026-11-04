القبض على شخص وزوجته نشرا فيديوهات منافية للأداب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص برفقته إحدى السيدات يقومان بتوجيه الإساءة لآخر حال إرتدائهما ملابس خادشة للحياء.. وكذا نشره عدد من مقاطع الفيديو بصفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ نابية وإيحاءات جنسية خادشة للحياء والتحريض على إرتكاب الأعمال المنافية للآداب العامة بالإسكندرية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (فنى – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) والسيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (زوجته – مقيمة بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بتصويرهما مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على صفحة الأول بمواقع التواصل الإجتماعى نكايةً فى طليق زوجته لوجود خلافات سابقة بينهما .. ونشره باقى مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.