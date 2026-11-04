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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة القليوبية تحرر 19 محضرًا لمراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان المخالفة بالعبور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، من خلال إدارة العلاج الحر، حملة تفتيشية موسعة على منشآت الطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقتي جمعية عرابي ومدينة القادسية التابعتين لإدارة العبور الصحية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية.
وأسفرت الحملة عن المرور على 19 منشأة طبية، وتحرير 19 محضرًا بالمخالفات التي تم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وقاد الحملة الدكتور سعيد سلامة، مسؤول العلاج الحر بالعبور، بمشاركة الدكتور محمد سمير والدكتور محمد سلامة، مفتشي العلاج الحر، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، والدكتور أحمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالعبور.


وكشفت أعمال التفتيش عن مخالفات شملت إدارة وتشغيل منشآت طبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وعدم استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالصحة النفسية، فضلًا عن رصد مخالفات تتعلق بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص.
وشملت المنشآت التي جرى تحرير المحاضر بشأنها مراكز حور العين للسيدات، والعيلة للسيدات، والرجاء للسيدات، والصفوة، والأتربي، والحمد، ومفتاح الحياة، والالتقاء، وآفاق، وطريق الحياة، والتوفيق، وكن إيجابي، والبسمة، والأمان، وخطوة، والشهداء، والعهد، وسوا، وروح.
وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خاصة مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والالتزام بالمعايير المهنية والاشتراطات الصحية، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تعرض حياة المرضى للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

القليوبية العبور حملة مراكز الادمان محافظة القليوبية

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