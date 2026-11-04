محافظ القليوبية يُوجّه بتجهيز وتنظيف مجمع باكيات «البخاري» بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

قادت الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب، حملة أمنية وميدانية مكبرة بمجمع باكيات «البخاري» بمنطقة ميدان المؤسسة، لرفع الإشغالات والتعديات وإزالة المظاهر العشوائية، وفتح الباكيات والممرات المغلقة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من داخل المجمع ومحيطه، تمهيدًا لتجهيزه وتهيئته للتطوير وطرحه للاستثمار.



وشهدت الحملة مشاركة الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، إلى جانب إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية والبيئة والنظافة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم رفع القمامة ومخلفات الإزالة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، بما يسهم في تحسين المظهر العام للموقع وتيسير حركة المواطنين والمارة بمحيط محطة مترو المؤسسة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل مجمع الباكيات ورفع كفاءته، وتجهيزه للطرح الاستثماري، من خلال تطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء، وتوفير اشتراطات الحماية المدنية ومكافحة الحريق، إلى جانب توحيد التصميم الهندسي للباكيات وتطوير واجهاتها وإعادة تنظيم ورصف الممرات، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموقع ويعزز من قيمته الاستثمارية.

وأكد محافظ القليوبية حرص المحافظة على تهيئة الأصول والمواقع الحيوية ورفع كفاءتها بما يحقق الاستفادة الاقتصادية منها، وفتح المجال أمام الاستثمارات الجادة، بما يسهم في تعظيم موارد المحافظة وتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمختلف المدن.