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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع الطفل أشرف أسفل عجلات جرار زراعي أثناء لهوه مع أصدقائه بقرية قلما في القليوبية

المتوفي
المتوفي
إبراهيم الهواري

خيّم الحزن على أهالي قرية قلما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، عقب وفاة الطفل أشرف أحمد أشرف، الطالب بالصف الثاني الابتدائي بمعهد قلما الأزهري رقم 2، إثر حادث مأساوي وقع أثناء لهوه مع أصدقائه بأحد شوارع القرية.


وشيّع أهالي القرية جثمان الطفل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والأسى، والدعوات له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بقرية قلما، ووجود حالة وفاة.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل مع أصدقائه بأحد شوارع القرية، حاول العبور بالقرب من جرار زراعي كان يتحرك، إلا أن قدمه اختلت وانزلق أسفل عجلات الجرار، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.
وفي أعقاب الحادث، سلّم سائق الجرار نفسه إلى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وملابسات الحادث، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وفي السياق ذاته، نعت منطقة القليوبية الأزهرية، برئاسة الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والشيخ إبراهيم الخولي، مدير عام شؤون التعليم، وقيادات المنطقة والعاملين بديوان عام المنطقة ومعاهدها الأزهرية، الطالب الراحل، الذي كان مقيدًا بالصف الثاني الابتدائي بمعهد قلما الأزهري رقم 2.
وتقدمت المنطقة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الطفل وذويه، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

القليوبية محافظة القليوبية قليوب معهد قلما الأزهري مركز قليوب

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