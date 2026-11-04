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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مُكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حملة مسائية مكبرة بشارع الجمهورية بمدينة الخانكة، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة، والتصدي للمخالفات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حق المشاة في استخدام الأرصفة بأمان، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.


وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وإزالة 57 حالة إشغال فوري، ورفع إشغالات 17 بائعًا جائلًا، وإزالة 15 تندة مخالفة و4 نصبات شاي و7 أكشاك مخالفة، فضلًا عن ضبط 19 وصلة كهربائية مخالفة، والتعامل مع التعديات على الأرصفة أمام المحال التجارية، ورصد عدد من الملاهي الشعبية التي تعمل دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الميدانية للتصدي لكافة صور التعدي على الطريق العام، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مشددًا على أن حق المواطنين في المرور الآمن واستخدام الأرصفة دون عوائق يأتي على رأس أولويات المحافظة، مع ضرورة الالتزام بالقانون وتحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وحقوق المواطنين.
وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ مركز التنمية الشبابية بمدينة الخانكة، للوقوف على الموقف الحالي للمركز ومستوى الخدمات المقدمة به، والتعرف على المعوقات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من إمكاناته، حيث تواصل على الفور مع مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، موجّهًا بإعداد تقرير عاجل ومفصل يتضمن حصرًا لكافة التحديات والمعوقات، وبيان الإجراءات اللازمة لتذليلها.
وأكد المحافظ اهتمام المحافظة بتطوير المنشآت الشبابية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، باعتبارها أحد المحاور المهمة لخدمة أبناء المدينة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، بما يتيح للشباب الاستفادة من مرافق المركز ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية حملة مكبرة الخانكة

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