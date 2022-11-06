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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم في مصر، يبحث عنها الملايين من المواطنين، من الراغبين بقيام، باقتناء المشغولات الذهبية والراغبين في الزواج والمستثمرين بقطاع الذهب، وذلك بعد ان شهد ارتفاع كبير في الايام الماضيه متخطيه اسعار الازمة الاقتصادية العالمية متزامنا مع الحرب الروسيه الاوكرانية.

سعر الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب في مصر اليوم يقدمها موقع صدى البلد الإخباري، من خلال نشرة أسعار الذهب، للراغبين في شراء وبيع الذهب، وتقدم  بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء، للوقوف على أفضل سعر للشراء أو البيع.

اسعار الذهب الان

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الان في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 : 1,398جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 : 1,281جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 : 1,223جنيه

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مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 18: 1,048جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14: 815 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12: 699 جنيه

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب: 9,784 جنيه

سعر الاونصة الذهب: 43,469 جنيه

سعر كيلو الذهب: 1,397,714 جنيه

سعر الذهب اليوم

ارخص سعر للذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، ليصل سعر الاوقية : 1680.59‬ دولار، مع العلم أن سعر الذهب الاحد الماضي في مصر، وصل إلى أعلى سعر سجله الذهب عيار 21: 1229 جنيها، متخطيا وصوله إلى أعلى مستوياته منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية، متزامنا مع الأزمة الاقتصادية عالميا مسجلا 1200 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء.

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سعر المصنعية والدمغة للذهب

حيث تمثل في الأغلب نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، يتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

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