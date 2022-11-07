تراجع أسعر الذهب في التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1218 جنيها

يبحث الآلاف من المواطنين الراغبين في عملية شراء وبيع الذهب عن معرفة أسعار الذهب بشكل يومي في مصر، فهي محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الخطوبة والزواج، والراغبين في الاستثمار في الذهب، ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

ويبحث الكثرون من المقبلين علي الزواج عن أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 بيع 1,218 شراء 1,224 جنيها.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الذهب هبوطا ملحوظا على المستوى العالمي، إذ هبط المعدن الأصفر ليسجل 1644.99‬ دولار للأوقية، وسجل الذهب العام الماضي عيار 21 أقل من 800 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر عيار 21 بيع 1,218 شراء 1,224 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم في مصر، شهدت انخفاضا كبيرا لذلك يبحث عنها الملايين من المواطنين، من الراغبين بقيام، باقتناء المشغولات الذهبية والراغبين في الزواج والمستثمرين بقطاع الذهب، بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا في الأيام الماضية متخطيا أسعار الأزمة الاقتصادية العالمية تزامنا مع الحرب الروسيه الأوكرانية.

سعر الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب في مصر اليوم يقدمها موقع صدى البلد من خلال نشرة أسعار الذهب، للراغبين في شراء وبيع الذهب، وتقدم بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء، للوقوف على أفضل سعر للشراء أو البيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,392 شراء 1,399

سعر جرام الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,276 شراء 1,282

سعر جرام الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,218 شراء 1,224

سعر الذهب اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,044 شراء 1,049

سعر جرام الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 812 شراء 816

سعر جرام الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 696 شراء 699

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 9,744 شراء 9,792

سعر أونصة الذهب

الاونصة بيع 43,291 شراء 43,504

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1,392,000 شراء 1,398,857

سعر مصنعية الذهب

تمثل في الأغلب نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، يتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية مختلفة ومتفاوتة من محل صاغة لآخر، وجاء متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب.