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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 16  أكتوبر 2022 هبوطا قويا على المستوى العالمي بقوة، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجا على مدار أسبوع ، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري ، إلى 1643 دولارا فيما سجلت 1.723 الخميس  6 أكتوبر .

وظل الذهب يهبط حتى استقر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,643.90 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر من 100 دولارًا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وشهدت عقود الذهب العالمية تراجعا بنسبة 1.34% ، بقيمة 22.36 دولارا ، ووصل سعر الأوقية للـ 1,643.90 دولار منخفضا من مستوى التعاملات 1666، وسجل أقل 1,643.72 سعر عند .

اسعار الذهب في مصر 

سجلت  أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر استقرارا، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1112  جنيهًا، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد  منذ هذا اليوم 33 جنيها، فيما تراجع 88 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1,275 جنيهًا.

وعن اسعار الذهب اليوم ، فسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1112  جنيهًا بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر.

وضمن أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 1112  جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1116  جنيها.

وشهدت أسعار الذهب  موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 115 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1112  جنيهًا اليوم الأحد 16-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1112  جنيهًا للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1,275 جنيهًا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1112  جنيهًا للبيع و 1116  للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 : 957 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الأحد عيار 14 : 744 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 8,928 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الأحد عيار 24 : 1643 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتسجل أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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