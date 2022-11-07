وفر 2000 جنيه شهريا.. كيفية تحويل السيارات البنزين إلى غاز

يحرص عدد كبير من أصحاب السيارات على كيفية تحويل السيارات البنزين الي غاز، وذلك للتقليل من نفقات المواد البترولية من النزين، وتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون للحصول عل بيئة نظيفة.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الاخباري، كيفية تحويل السيارات البنزين الي غاز، تسهيلا علي المواطنين.

تكلفه تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

يتم فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين

للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز

يجب أن تزيد كفاءت المحرك عن 70%

تحديد طقم التحويل المناسب

تحديد سعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها

ثم تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز

وتركيب جميع الوصلات

ثم شحن السيارة بالغاز الطبيعي

يتم الكشف على التسريب

التأكد من إحكام ربط جميع الوصلات

استكمال بقية الخطوات في عملية لا تستغرق سوى ساعات معدودة داخل مراكز التحويل.

تحويل السيارات للغاز الطبيعي سهل وبسيط، حيث يجب فقط التوجه إلى مراكز التحويل، وتقديم الاوراق التالية:-

صورة البطاقة

صورة لرخصة السيارة سارية

وفي حالة التقسيط يتم تقديم

صورة البطاقة

صورة الرخصة السيارة ساريه

صورة بطاقة الضامن

إيصال (مياه أو كهرباء أو غاز او التليفون) حديث.

تكلفه تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

تكلفه تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

تتراوح أسعار أطقم تحويل السيارات (الملاكي) للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الغاز الطبيعي من 5 آلاف جنيه إلى 7500 جنيه، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تبلغ قيمة سعر أطقم تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي إلى 9250 جنيه، لأن يتم تحويلها بنظام الحقن المتزامن، واستخدام أسطوانتين غاز طبيعي سعة 60 لتر مائي (30 لتر بنزين).

نظام تقسيط تحويل سيارات الغاز

يمكن لمالك السيارة تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من خلال نظام التقسيط على 12 شهرًا دون دفع مقدم.

وبالنسبة الي مالك الميكروباص على سبيل المثال للتحويل إلى الغاز الطبيعي يتم دفع 1015 جنيهًا قيمة القسط الأول بعد شهر من إتمام التحويل، على أن يتم دفع 660 جنيهًا على مدار 11 شهرًا، وذلك غير شامل ضريبة القيمة المضافة.



يتراوح متوسط تكلفة تحويل السيارات للغاز الطبيعي ما بين 5000 جنيها حتى 7450 جنيها غير شامل ضريبة القيمة المضافة، حيث تتوقف التكلفة على نوع الطقم وسعة الأسطوانة المناسبة، وذلك وفقاً لفحص السيارة.

وتقدم شركات الغاز التابعة لوزارة البترول العديد من الأنظمة لسداد تلك التكلفة من خلال إتاحة إمكانية الدفع النقدي مع تقديم العديد من العروض لهم عند السداد الفوري أو من خلال التقسيط بإجراءات ميسرة تناسبهم للتقسيط على سنة أو 4 سنوات.

مميزات تحويل السيارات للغاز



تحويل السيارات للغاز الطبيعي له عده مميزات منها التوفير في التكلفة، فسعر الغاز الطبيعي حالياً

3.75 جنيه للمتر المكعب بينما البنزين 80 يبلغ سعر اللتر منه 7.50 جنيها، أما البنزين (92) سعره 8.75 جنيه.

ووفقا لما أعلنته شركة «غازتك»، فإنه يمكن تحقيق وفر يصل لحوالي 1125 جنيه شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 80، بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1500 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين 92، وكلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

فروق اسعار استعمال الغاز بالسيارات

معدلات الوفر المحققة من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، حيث إن الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي فسعر الغاز الطبيعي حاليا 3.75 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80) 8 جنيها والبنزين (92) 9.25 جنيه، والبنزين (95) 10.75 جنيه.



ويعد الفرق بين لتر بنزين 80 وسعر متر الغاز الطبيعى للسيارات 4.25 جنيها.



والفرق بين سعر لتر بنزين 92 وسعر متر الغاز الطبيعى 5.5 جنيها.



والفرق بين لتر بنزين 95 وسعر متر الغاز الطبيعى جنيها 7 جنيهات.

تكلفه تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

حساب وفر الغاز بالسيارات





وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته

يمكن تحقيق وفر يصل لحوالي 1275جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80"

يمكن تحقيق وفر يصل لحوالي 1650 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"

يمكن تحقيق وفر يصل لحوالي 1913 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80"

يمكن تحقيق وفر يصل لحوالي 2475جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"

