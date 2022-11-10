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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الذهب يقفز لأعلى مستوياته .. وهذا سعر عيار 21

صدى البلد

يبحث المقبلون على الزواج المهتمون بأسعار الذهب شراء الشبكة بمعرفة أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر، يبحث عنها الملايين من المواطنين، من الراغبين بقيام، باقتناء المشغولات الذهبية والراغبين في الزواج والمستثمرين بقطاع الذهب، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا في الأيام الماضية متخطية أسعار الأزمة الاقتصادية العالمية متزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب هبطت في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1643  دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر 100 دولار في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

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وسجلت عقود المعدن الأصفر العالمية هبوطا اليوم بنسبة 1.18% ، بقيمة أكثر من 19.72 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1643 دولارا.

أسعار الذهب في مصر 

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 : ليتخطى أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 عن 1377 جنيها للشراء ، مقتربا من 1400 جنيه.

وعن أسعار الذهب اليوم، فسجل عيار 21 : بيع 1,223 شراء 1,227 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 بين  1037 و 1046 جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب في محلات الصاغة

و شهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم مسجلا أعلى مستوى في تاريخه بيع 1,223 شراء 1,227 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وشهد جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر  ارتفاعا  ليسجل بيع 1,223 شراء 1,227 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب  1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وخلال العام الماضي كان سعر عيار 21 أقل من 900 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب ‎عيار 24 بيع 1,398 شراء 1,402 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب ‎عيار 22 بيع 1,281 شراء 1,285 جنيها .

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل الذهب ‎عيار 21 بيع 1,223 شراء 1,227 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب ‎‎عيار 18 بيع 1,048 شراء 1,052 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب  ‎الجنيه الذهب بيع 9,784 شراء 9,816 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر ‎الاونصة بيع 43,469 شراء 43,611 جنيها.

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

 

حيث تمثل في الأغلب  المصناعيه نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

وعن الباحثين عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة تصل بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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