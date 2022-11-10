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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رواتب بالآلاف.. إعلان وظائف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مايكروسوفت

اعلان وظائف وزارة
اعلان وظائف وزارة الشباب والرياضه

يبحث الكثير من الشباب عن فرصة عمل مناسبة للتقديم لها لضمان الاستقرار الوظيفي، في ظل تلك الظروف، وكشفت وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرتى طوّر وغيّر، وتوظيف مصر، عن وظائف خالية في القطاع الخاص، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، والعديد من الشركات.

اعلان وظائف وزارة الشباب والرياضه مايكروسوفت 

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ويستعرض موقع صدي البلد الاخباري، عشرات الوظائف لجميع المؤهلات، ودون مؤهل، بالاضافة إلى التأمينات الطبية والاجتماعية، للتسهيل علي القراء للوصول للوظائف المناسبة.

اعلان وظائف وزارة الشباب والرياضه

 واعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن الاحتياجات للوظائف التاليه:-

1. سائق درجة ثالثة- وتانية (يشترط القراءة والكتابة)
2. موظف متلقٍ ومعد طلبات (دبلوم- مؤهل عال)
أماكن العمل: التجمع الخامس- مدينتي
الشروط المشتركة:
الحد الأقصى للسن 40 سنة لوظيفة سائق
الحد الأقصى للسن 35 سنة لوظيفة موظف متلقٍ ومعد طلبات
 موقف واضح من التجنيد
المميزات والحقوق:
 رواتب مجزية + عمولة على كل أوردر بالنسبة للسائقين
عدد ساعات العمل 9 ساعات
 ترقيات داخلية فقط
 مواصلات بفرع مدينتي
 تأمينات طبية واجتماعية
زيادة سنوية
للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد

العنوان: اللوتس عمارة 8 على 8 في شارع التسعين الجنوبي بعد الجامعة الأمريكية أمام بوابة سوديك 1- عمارة NBS-التجمع الخامس
يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022 من الساعة 10ص إلى الساعة 1م.

اعلان وظائف وزارة الشباب والرياضه

اضمن حقك.. كيفية عمل عقد مسجل للسيارة

خطوات استخراج وتغيير الملصق الإلكتروني للسيارات من المنزل

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وفر 2000 جنيه شهريا.. كيفية تحويل السيارات البنزين إلى غاز

بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، تعلن الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن الوظائف التالية لشركة كبرى في مجال تصنيع وتسويق السلع الكهربائية:

وظائف شركة  مايكروسوفت 2022

1. موظف Promoter

الشروط:
 مؤهل عال مناسب
 حد أقصى للسن 30 سنة
 خبرة من 1 إلى 3 سنوات
المهام: مسؤول عن عرض وبيع المنتجات للعملاء في الفروع
اماكن العمل: الغردقة – العين السخنة
المميزات والحقوق:
راتب 3500+ حوافز
عدد ساعات العمل 9 ساعات + ساعة بريك
 يوم راحة أسبوعيا
 أرباح سنوية
بدل وجبة
 تأمين طبي- تأمين اجتماعي
التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر 
 

اضمن حقك.. كيفية عمل عقد مسجل للسيارة

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حتى لو بالتقسيط.. كيفية عمل تظلم لأصحاب السيارات الملغى تموينهم

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لتجنب المخالفات.. كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة القايدة الخاصة

لعدم التعرض للسرقة.. كيفية إضافة فلوس على المحفظة الإلكترونية

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

وفر 2000 جنيه شهريا.. كيفية تحويل السيارات البنزين إلى غاز

تقديم وظائف للشباب  2022

بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب عن اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل يوم الاربعاء الموافق 9 نوفمبر ٢٠٢٢ من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م
على الوظائف التالية :
١- منسقة ميدانية
المميزات
مرتبات ثابته بالإضافة إلى الحوافز
تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين
يوجد فرص للترقي
موعد ومكان التنفيذ
الشروط:
1. اناث فقط
2. القدرة على العمل الميداني
3. مؤهل متوسط على الأقل
4. القدرة على اقناع الاخرين

فرع كفر صقر: بمقر المؤسسة برج الزهراء تقاطع ش التحرير مع الجلاء بحي النصر بجوار مجلس المدينه
من الساعة 10 صباحا حتى الساعة ٣ عصرا
للاستفسار: 01024956781- 01280434414
للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد

وظائف وزارة الشباب والرياضه 2022

من خلال مبادرة توظيف مصر،  تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر,
عن اليوم التوظيفي المفتوح لسلينترو كافية
العنوان: عمارة ٦ شارع ٢٦٢ ب بالقرب من ميدان الجزائر- المعادي
يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 من الساعة 10ص إلى الساعة 4م
لوظيفة:
1. باريستا (بدون خبرة)
المهام: العمل على ماكينات القهوة بشكل جيد
أماكن العمل: التجمع الخامس- مصر الجديدة- مدينة نصر- أكتوبر
 

اضمن حقك.. كيفية عمل عقد مسجل للسيارة

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المميزات والحقوق:
 راتب مجزي 3100 جنيه
 عدد ساعات العمل 9 ساعات
 عدد يوم إجازة في الأسبوع
 بدل مواصلات لفروع (أكتوبر- التجمع)

الشروط للتقديم:
 جميع المؤهلات (متوسط- فوق متوسط- عالي) | خريجين فقظ
 الحد الأقصى للسن 28 سنة
 موقف واضح من التجنيد
للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد: اضغط هنا
للتقديم:
عمارة ٦ شارع ٢٦٢ ب بالقرب من ميدان الجزائر- المعادي
يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 من الساعة 10ص إلى الساعة 4م
للاستعلام واتس أب / تليفونيا: 01281996707
أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر
 

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