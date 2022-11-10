اضمن حقك.. كيفية عمل صحة توقيع للأملاك بالعقد العرفي

يبحث عدد كبير من المواطنين علي كيفية عمل صحة توقيع لدعوي أو عقد أو شهادة، والتي تعد سند ملكية باتا لا يجوز التلاعب فيه، و تعد من الأكثر المواضيع رواجاً وبحثاً لكل من بيده عقد بيع شقة أو أرض أو ملك عرفيا، ويريد إسناده واثباته أمام المحكمة.

ويحرص موقع صدي البلد الإخباري، علي كيفية عمل صحة توقيع، لمن يريد إثبات صحة توقيع في عقدات البيع حتى يتم تجنب الخلاف مستقبلا وضمان الحقوق بشكل قاطع، وتأتي أهمية الدعوى في صحة التوقيع هي إثبات صحة العقد الذي مضى عليه كل من البائع والمشتري من قبل بشكل تقليدي، وبذلك يصبح العقد غير قابل الجدال في صحته أو نكران التوقيع من قبل البائع.

تقديم بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها وتسليم صورة منها.

إيصال بدفع مصروفات رفع الدعوى في خزينة المحكمة.

بعد تسليم تلك المستندات يمكنك استلام إيصال من موظف المحكمة يثبت تقديم الدعوى.

أصل العقد المطلوب صحة التوقيع عليه.

عمل توكيل رسمي لأحد المحامين المسجلين بالنقابة ويوثق بأحد فروع الشهر العقاري



ودعوي صحة التوقيع تأتي أهميتها في عمل صيغة دعوى صحة توقيع على الورثة فيما بعد إذا أنكروا البيع من قبل المتوفى، وذلك لإثبات أحقية المشتري وتجنب النزاعات.



قانون رفع دعوى صحة توقيع





نص القانون المصري المادة 45 وهى تنص على: يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه أو إمضائه أو بختمه أو بصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

صيغة كتابة الدعوى الخاصة بصحة التوقيع



كيفيه كتابة صيغة الدعوى

إنه في يوم: الموافق / / بناء على طلب السيد/ة /



المقيم/ة في :

ومحله المختار مكتب الاستاذ /

انا محضر محكمة قد انتقلت إلى إقامة:- السيد/ة /

المقيم/ة في :

مخاطبا مع /

واعلنته بالاتى:

– بتاريخ / / تم شراء الطالب من المعلن إليه ما هو عبارة عن:-

وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره جنيه ( ) سددت بالكامل بمجلس سددت بالكامل بمجلس العقد.

كيفية عمل دعوي صحة التوقيع

كيفية عمل دعوى صحة التوقيع



ابدأ بكتابة وملء العريضة الخاصة بالدعوى مقرنة بتوقيع رافع الدعوى.

إحضار العقد الأصلي الموقع عليه الطرفان بالإضافة إلى صورة من الرقم القومي وضمهم للعريضة مع عدم نيسان الدمغات المخصصة.

نسخ العريضة بعدد أفراد الأشخاص المقيمة ضدهم الدعوى مع صورة ويرفق جميع الاوراق في ملف الدعوى.

يتم تسليم الملف إلى ما يعرف برئيس القلم المدني الموجود بالمحكمة التي تقع في دائرة المرفوع الدعوى ضده.

تقدير رسوم دعوى صحة توقيع المستند وسداد جزء منها في خزانة المحكمة واستلام إيصال بذلك.

التوجه إلى قسم الجدول وتقديم صورة مطابقة من العريضة المقدمة لرئيس القلم المدني، ليقوم بقيدها في الجدول وذكر رقم الدعوة.

يتم تحديد ميعاد الجلسة والنظر في الدعوى المقدمة ويستلم محضري المحكمة صورة من الميعاد لإعلان المدعى عليه.

إذا تم حضور المدعى عليه وقد أقر بصحة توقيعه على العقد، حجز الدعوى للنطق بصحة التوقيع.

إذا رفض المدعى عليه استلام الإعلان نتيجة ذلك عدم الاستجابة للحضور، يتم تأجيل الجلسة إلى المرة القادمة.

عند عدم حضور المدعى عليه أيضا، يتم النطق بصحة التوقيع في الجلسة التي تليها بدونه.

بالإضافة إلى إلزامه بكافة التعاب ومصروفات المحاماة وذلك لعدم الحضور والتخلف.

يمكنك استلام العقد المقدم وقد تم امضاؤها مثبت بصحة التوقيع في مدة أقصاها شهرين ونصف من إصدار الحكم.

صحة توقيع بالشهر العقاري 2022

قانون الشهر العقاري جرى سنة عام 1946م، وفي عام 2022 اكتمل بناؤه، لتُزال جميع العقبات والمشكلات التي كانت يعاني منها جميع المواطنون في التسجيل، إذ جرى حصر جميع الحالات التي تنطبق على المواطنين، بواقع 16 نموذجًا، وكل مواطن سوف يحصل على نموذج أوضح للمستندات والرسوم المطلوبة، وكل حالة لها مستندات ورسوم مستقلة

عمل صحة توقيع بالشهر العقاري

حددت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد 3 حالات لتسجيل عقار أو شقة أو أرض وهم؛ حيازة عقد نهائي بملكية العقار، حيازة عقد عرفي "ابتدائي" مر على حيازته للعقار 5 سنوات - إيصال مرافق أو عنوان في البطاقة الشخصية، وضع اليد على عقار مر على حيازته 15 عامًا ويثبت ذلك بإيصال مرافق.

وسمح التعديلات الجديدة للقانون أنه كل مواطن مر عليه 5 سنوات في الشقة يمكنه التسجيل، بتقديم العقد الابتدائي وإيصال مرافق باسمه أو البطاقة الشخصية المدرج بها عنوان الشقة.

أمّا عن وضع اليد، فكل من مرَّ عليه 15 سنة وفي حيازته (الشقة - عقار - أرض) يمكنه تسجيل الملكية.

صحة توقيع بالشهر العقاري

وحدد القانون سقف زمني لتسجيل العقد بـ37 يومًا ولا تتجاوز الرسوم 3900 جنيه، بالإضافة للتواصل هاتفيًا مع مقدم الطلب برسائل مستمرة دون الحاجة للذهاب للشهر العقاري، كما يمكن تسجيل طلب التسجيل إلكترونيًا.

وحظر القانون حالتين للتسجيل، أولها تسجيل أملاك الدولة والثانية تسجيل أملاك الغير، وتصل عقوبة تزوير العقود المزورة بالحبس وغرامة.