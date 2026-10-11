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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المركز الوطني للأعاصير الأمريكي يُحذر من اقتراب إعصار "سيمون" المدمر من ساحل المكسيك

إعصار "سيمون"
إعصار "سيمون"
أ ش أ

أعلن المركز الوطني للأعاصير الأمريكي اليوم الأحد اقتراب إعصار "سيمون" المدمر من ساحل المكسيك، محذرا من رياح مدمرة وعواصف تهدد الأرواح على طول الساحل.

قال خبير أول في مجال الأعاصير بالمركز الوطني للأعاصير- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء أسوشيتيد برس:- "نتوقع رياحًا كارثية وتأثيرات مدمرة لعواصف تهدد الأرواح على طول ساحل المكسيك الأوسط الغربي حيث يُجرى التحذير من الإعصار حاليًا".

وأضاف: "أنهم يشهدون أيضًا هطول أمطار غزيرة للغاية مرتبطة بالعاصفة والتي من المرجح أن ينتج عنها فيضانات وانهيارات أرضية تهدد الأرواح في المناطق ذات التضاريس المرتفعة على طول الساحل المكسيكي، كما ستكون هناك أمواج عالية ملحوظة".

وأوضح بابين- عندسؤاله عن احتمالية التنبؤ بما إذا كان الإعصار "سيمون" سيضرب اليابسة أم لا، أنه "أمر صعب بعض الشيء الآن" للتنبؤ به.

وشدد على أن عين الإعصار سيمون "تتحرك بشكل أساسي بالقرب من الساحل أو بموازاته حاليًا".

المركز الوطني للأعاصير الأمريكي إعصار سيمون ساحل المكسيك

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