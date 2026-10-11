وزيرا خارجية كرواتيا وأوكرانيا ورئيس وزراء سلوفينيا يدينون الهجوم علي مطار الملك خالد بالرياض

أدان وزير خارجية كرواتيا جوردان رادمان بشدة الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض، مؤكدا أهمية احترام وحماية سلامة المدنيين والطيران المدني في جميع الأوقات.

وتقدم في تغريدة علي منصة ( إكس) اليوم بخالص التعازي لأسر الضحايا، معربا عن التضامن مع المملكة العربية السعودية وزميله العزيز الأمير فيصل بن فرحان.

وفي السياق أدان وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها بشدة الهجوم الصاروخي المميت الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين .. مؤكدا أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وأضاف في تغريدة علي منصة ( إكس) أن بلاده تتضامن مع المملكة العربية السعودية وتجدد دعمها الثابت لسيادة وسلامة أراضيها .. مقدما خالص العزاء والمواساة إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، وإلى عائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الوحشي، وإلى الدول التي كان مواطنوها من بين الضحايا، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدان رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا بأشد العبارات الهجمات على مطار الرياض؛ مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات الوحشية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية أمراً مرفوضاً تماماً.

وأعرب في تغريدة على منصة ( إكس) تضامنه بقوة مع المملكة العربية السعودية.. معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، و تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.