الأهلي يصل إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة 133

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك، في القمة 133، التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يصل إلى استاد القاهرة

كان الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة للاعبين في فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من الجميع خلال اللقاء.

حرص الجهاز الفني على معاينة الملعب والاطمئنان على كل الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

ولعب الأهلي مع الزمالك 132 مباراة في تاريخ البطولة، فاز الأهلي في 52 مباراة وفاز الزمالك في تسع وعشرين مباراة، وتعادل الفريقان في 51 مباراة، أحرز الأهلي 175 هدفاً وسكن شباكه 118 هدفاً.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 244 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 108 مباراة وفاز الزمالك في 56 مباراة وتعادل الفريقان في 80 مباراة، أحرز الأهلي 369 هدفاً وسكنت شباكه 254 هدفاً.

وكان أكبر فوز في لقاء الفريقين بالدوري العام لصالح الأهلي بنتيجة 6-1 موسم 2001-2002، ثم 5-3 موسم 2021-2022، ثم 4-1 موسمي 1960-1961، 2022-2023، و4-2 موسمي 1953-1954، 2004-2005، كما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3- صفر “8 مرات”، و3-1 “مرتين”، أما أكبر فوز للزمالك فكان بنتيجة 3-1 وحققه 4 مرات.