جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

أثارت وفاة الكابتن خالد محمد مرسي، ابن قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حالة من الحزن والصدمة بين أهله وأصدقائه ومحبيه، بعدما رحل بشكل مفاجئ أثناء توجهه لممارسة الرياضة داخل صالة الألعاب الرياضية، وأكد الدكتور جمال شعبان استشاي امراض القلب أن هذه واقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر التوقف القلبي المفاجئ وأهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تسبق حدوثه.

وفاة مفاجئة للكابتن خالد مرسي أثناء ممارسة الرياضة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الكابتن خالد مرسي، وسط حالة من الحزن بين أبناء قريته وزملائه في الوسط الرياضي، بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة داخل الجيم، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إليها، وفقًا لما جرى تداوله.

وزادت حالة الحزن بعد الكشف عن أن الراحل كان متزوجًا منذ فترة قصيرة، ولديه طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها 7 أشهر، ما جعل رحيله المفاجئ صدمة قاسية لأسرته ومحبيه، خاصة أنه كان لا يزال في مقتبل العمر.

وأشاد أهالي قرية ميت سراج وأصدقاء الراحل بحسن أخلاقه وطيب سيرته، مؤكدين أنه كان يتمتع بمحبة كبيرة بين كل من عرفوه، تاركًا وراءه ذكريات طيبة ستظل حاضرة في قلوب أسرته وأصدقائه.

ما السكتة القلبية المفاجئة؟

وفي ظل تكرار الحديث عن حالات الوفاة المفاجئة، أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، في توعيته الطبية بأمراض القلب، أهمية الانتباه إلى صحة القلب وعدم الاستهانة بالأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة تستدعي التدخل الطبي.

ويقصد بالتوقف القلبي المفاجئ توقف القلب بصورة مفاجئة عن ضخ الدم بكفاءة إلى أعضاء الجسم، وغالبًا ما يرتبط باضطراب خطير في كهرباء القلب. ويختلف ذلك عن الأزمة القلبية الناتجة عن انسداد تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، رغم أن الأزمة القلبية قد تؤدي أحيانًا إلى توقف القلب.

ولا تعني ممارسة الرياضة أن الشخص معرض بالضرورة للتوقف القلبي، كما أن الوفاة أثناء التمرين لا تثبت وحدها أن السبب هو السكتة القلبية؛ إذ يتطلب تحديد السبب معرفة التفاصيل الطبية للحالة.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

هناك بعض الأعراض التي تستدعي الانتباه والتقييم الطبي، خاصة إذا ظهرت أثناء المجهود البدني، ومنها:

- ألم أو ضغط في الصدر، خصوصًا إذا تكرر مع الحركة أو التمرين.

- ضيق نفس غير معتاد أو لا يتناسب مع شدة المجهود.

- دوخة شديدة أو إغماء، خاصة أثناء ممارسة الرياضة.

- خفقان سريع أو غير منتظم مصحوب بدوار أو ألم في الصدر.

- تاريخ عائلي لوفاة مفاجئة في سن مبكرة أو الإصابة بأمراض قلبية وراثية.

وفي حال حدوث ألم شديد بالصدر أو إغماء أثناء التمرين، يجب إيقاف النشاط وطلب المساعدة الطبية العاجلة، وعدم العودة إلى التدريب قبل التقييم الطبي.

كيف يمكن تقليل مخاطر التوقف القلبي المفاجئ؟

يساعد الاهتمام بصحة القلب على اكتشاف بعض عوامل الخطورة مبكرًا، من خلال متابعة ضغط الدم والسكر والكوليسترول، والامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة بصورة مناسبة للحالة الصحية، إلى جانب عدم تجاهل الأعراض غير المعتادة.

كما يُنصح من يعاني أعراضًا أثناء المجهود أو لديه تاريخ عائلي مقلق بمراجعة طبيب القلب لتحديد الفحوصات اللازمة، بدلًا من افتراض أن صغر السن أو اللياقة البدنية يستبعدان وجود مشكلة قلبية.

وتؤكد أهمية الاستجابة السريعة لحالات التوقف القلبي ضرورة معرفة أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي وتوافر أجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي في الأماكن الرياضية؛ فالتدخل الفوري قد ينقذ الحياة.

رحل الكابتن خالد مرسي في عمر الشباب، تاركًا وراءه أسرة مكلومة وطفلة رضيعة، بينما خيم الحزن على أهله وأصدقائه وكل من عرفه. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.