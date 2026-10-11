بن جديدة يقود تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل الأهلي أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.