د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

المشي أحد أقدم وأبسط الأنشطة البدنية التي عرفها الإنسان عبر التاريخ، وعلى الرغم من سهولته وخلوّه من التعقيد، إلا أنه يمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.

فوائد المشي اليومي

المشي يحسن صحة الجسم والعقل معاً بشكل متكامل. يساهم المشي السريع بفعالية في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يقوي عضلة القلب ويخفف ضغط الدم المرتفع. كما يساعد الاستمرار عليه يومياً في حرق السعرات الحرارية وتحفيز عملية التمثيل الغذائي لتجنب خطر السمنة. ويعمل هذا النشاط البسيط على ضبط مستويات السكر بالدم وتقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. يقوي المشي العظام والمفاصل عبر زيادة كثافتها وتقليل الآلام الناتجة عن التيبّس المستمر. يخفف المشي أعراض القلق والتوتر ويحسّن المزاج. ويساعد تنظيم المشي خلال اليوم على تحسين جودة النوم والدخول سريعاً في مرحلة النوم العميق المريح.

المشي السريع.. مناعة أقوى

المشي بانتظام لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة يومياً يساعد على تنشيط الدورة الدموية بشكل ملحوظ. هذا التنشيط يؤدي بدوره إلى تسريع حركة وانتشار الخلايا المناعية الأساسية. ونتيجة لذلك، ترتفع قدرة الجسم على المراقبة المناعية والتعرف على مسببات الأمراض المختلفة ومقاومتها بفعالية وسرعة أكبر بكثير. وقد ثبت أن هذه الآلية تساهم بوضوح في خفض أيام الإصابة بالمرض ونزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي بنسبة تقارب النصف. كما يساعد الانتظام في المشي على تأخير الشيخوخة المناعية وتقليل مستويات الالتهابات المزمنة التي تضعف الجسم مع تقدم السن.

خطوات هندسة الإبداع

ترتبط حركة القدمين أثناء المشي بارتباط وثيق ومباشر بتنشيط الخلايا العصبية، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن المشي يرفع الأداء الإبداعي (هو القدرة على توليد أفكار جديدة ومتنوعة خارج الصندوق) بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بحالة الجلوس. أثبتت التجارب أن الفائدة الإبداعية للمشي تتحقق سواء كان المشي في الهواء الطلق، أو حتى داخل غرف مغلقة على جهاز المشي؛ مما يعني أن الحركة الذاتية للجسم هي المحفز الأساسي وليس مجرد

تغيير المناظر الطبيعية.

يتأثر المخ وتتولد الأفكار الإبداعية عبر الآليات الحيوية التالية:

• عندما تمشي بجهد معتدل، يدخل عقلك في حالة من الاهتمام المريح، مما يسمح للمخ بربط المفاهيم غير المتطابقة وتوليد لحظات الإلهام المفاجئة.

• تزيد الحركة من ضخ الدماء المحملة بالأكسجين إلى مراكز الدماغ الرئيسية، مما يمنح المخ طاقة أكبر للمعالجة والتركيز دون إجهاد.

• تحفيز التفكير التباعدي، يكسر المشي حالة الجمود الذهني ويحفز العقل على الانتقال إلى التفكير الحر، مما يساعدك على توليد أكبر عدد ممكن من الحلول المبتكرة للمشكلة الواحدة.

• السير يقلل من هرمونات الإجهاد والتفكير الزائد، ويعيد هذا التوازن قدرة الدماغ على استعادة الانتباه والتركيز بعد الإرهاق الذهني.

• بسبب هذه التأثيرات المدهشة، شاع عالمياً مفهوم اجتماعات المشي، والتي كان يروج لها قادة مبدعون لإثارة الأفكار المبتكرة وتطوير حلول العمل.

لا تمشِ وحدك

تؤكد الدراسات الحديثة أن غياب رفيق للمشي يقلل من الاستمرارية، والاستقرار النفسي واللحظي مما يرفع مستويات الكورتيزول نتيجة العزلة، وهو ما يؤدي بيولوجياً إلى كبت كفاءة الخلايا المناعية وجيش الجسد الدفاعي. كما ترتبط هذه العزلة بتراجع الدافعية الذاتية والالتزام بالرياضة، حيث أظهرت البيانات أن المشي الفردي لا يساهم في خفض مؤشرات الوحدة والعزلة الاجتماعية مقارنة بالمشي الجماعي أو الثنائي.

الميكانيكا الحيوية للمشي

الميكانيكا الحيوية للمشي هي العلم الذي يدرس حركة الجسم أثناء المشي، وتناسق العضلات والمفاصل، وتوزيع القوى على القدمين. تساعد على اكتشاف اضطرابات المشي والتوازن، وتقييم إصابات العضلات والمفاصل والأعصاب، وتحسين برامج العلاج الطبيعي والتأهيل، وتقليل مخاطر السقوط، خاصة لدى كبار السن. وتستخدم التقنيات الحديثة، مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار ومنصات قياس الضغط، لتحليل الخطوات وتقييم كفاءة الحركة وتصميم تدخلات علاجية أكثر دقة.

كيف تمشى ؟

احرص على استقامة الظهر، والنظر للأمام، مع إرخاء الكتفين، وثني الكوعين لتوليد قوة دفع حرة.

اهبط على كعب القدم أولاً ثم الأصابع بسلاسة أثناء خطواتك.

اختر حذاءً مرناً يدعم قوس القدم ويمتص الصدمات بكفاءة.

ارتدِ ملابس فضفاضة ومريحة تتناسب تماماً مع حالة الطقس.

ابدأ جولتك بإحماء تدريجي بطيء لمدة 5 دقائق، وانهِها بتبريد مماثل لتهدئة ضربات القلب وحماية العضلات.

حافظ على شرب كميات كافية من الماء لترطيب الجسم قبل السير وأثناءه.

ابدأ بـ 15 دقيقة يومياً، ثم زد المدة تدريجياً حتى تصل للهدف الصحي وهو 30 دقيقة.