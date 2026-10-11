ترامب يعلن هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا.. وزيلينسكي: لا أعلم

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة تتعلق بوقف استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا حالة من الجدل، بعدما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن عدم علمه بالاتفاق، في تطور يعكس استمرار الغموض بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الصراع.

يأتي الإعلان الأمريكي في وقت تظل فيه البنية التحتية للطاقة من أبرز الملفات الحساسة في الحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لما تمثله محطات الكهرباء والمنشآت الحيوية من أهمية استراتيجية واقتصادية لكلا البلدين.

وتكتسب أي تفاهمات بشأن وقف الهجمات على منشآت الطاقة أهمية خاصة، لما يمكن أن تسهم به في الحد من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية، وتقليل التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن استمرار العمليات العسكرية.

وفي المقابل، تثير تصريحات زيلينسكي بشأن عدم علمه بالهدنة تساؤلات حول طبيعة الاتصالات التي سبقت الإعلان الأمريكي، وما إذا كان الحديث يدور عن تفاهمات أولية أم اتفاق مكتمل بين الأطراف المعنية.

ويسلط هذا التباين الضوء على التحديات التي تواجه المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب، خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن الضمانات الأمنية وآليات تنفيذ أي تفاهمات محتملة.

ويرى مراقبون أن نجاح أي هدنة جزئية يتوقف على وضوح بنودها، وتحديد نطاق المنشآت المشمولة بها، فضلًا عن وجود آليات للتحقق من الالتزام بها ومنع تجدد الهجمات.

ويبقى التساؤل الأبرز حول ما إذا كان إعلان ترامب يمثل بداية لتهدئة فعلية يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق أوسع، أم أنه سيظل خطوة سياسية محدودة في ظل استمرار التباينات بين موسكو وكييف.