تركيا وأرمينيا تبحثان قضايا التعاون الثنائي والإقليمي

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أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن وزير الخارجية أرارات ميرزويان، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان؛ لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت الخارجية الأرمينية- في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية:- "أن الجانبين بحثا القضايا الخاصة بالالتزامات المشتركة بين البلدين"، كما تبادلا الآراء بشأن التعاون الإقليمي إلى جانب أجندة العمل المشترك في إطار المنصات الدولية متعددة الأطراف.

وانطلقت جولات ومباحثات التفاوض الحالية الخاصة بمسار تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا رسميًا في يناير 2022، حيث عُقد الاجتماع الأول للمبعوثين الخاصين لكلا البلدين في العاصمة الروسية موسكو؛ بهدف بحث فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية المباشرة وتطبيع العلاقات دون شروط مسبقة.