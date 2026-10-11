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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تعلن مقتل أحد مواطنيها في الهجوم على مطار الملك خالد الدولي

الهند
الهند
محمود نوفل

أعلنت السفارة الهندية في السعودية مقتل أحد المواطنين الهنديين الذين أصيبوا في الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم.

وقالت السفارة في بيان لها : نتقدم بتعازينا الحارة إلى عائلة المتوفى. نحن على تواصل مع العائلة وسوف نقدم كل الدعم لضمان إعادة جثمان المتوفى في أقرب وقت ممكن.


ومنذ قليل ؛ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الأحد، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد، عصر اليوم، أسفر عن وقوع إصابات.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه جارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت، نقلًا عن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بوقوع اعتداء بمقذوف مجهول، استهدف صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المقذوف أو حجم الأضرار الناجمة عن الاعتداء، كما لم تتضح بعد ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من تداعيات استهداف المنشآت المدنية والحيوية على أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.

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