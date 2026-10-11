الخارجية لـ«صدى البلد»: استقرار الحالة الصحية للمصابين المصريين الخمسة في حادث مطار الملك خالد بالرياض

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الحالة الصحية للمواطنين المصريين الخمسة المصابين جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض مستقرة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير نادر زكي ، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن السفير والقنصل المصريين لدى المملكة العربية السعودية توجها إلى المستشفيات التي يتلقى بها المصابون العلاج، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوضاعهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القنصلية المصرية استخرجت وثيقة سفر للمواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن، التي لقيت مصرعها جراء الاعتداء، موضحا أن الأوراق اللازمة ستكون جاهزة غدًا، تمهيدًا لشحن الجثمان إلى أرض الوطن.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قد نعت ببالغ الأسف وفاة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن، التي لقيت مصرعها جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، توجيهاته إلى السفارة والقنصلية المصريتين بالرياض بالتواصل مع أسرة الفقيدة ومتابعة إجراءات نقل جثمانها إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

كما وجّه الوزير السفير والقنصل المصريين بالرياض بزيارة المواطنين المصريين الخمسة المصابين في الحادث بالمستشفيات، والاطمئنان على حالتهم الصحية، والتواصل مع أسرهم، وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، التي تقدم مختلف أوجه الدعم للمصابين، سواء فيما يتعلق بالرعاية الطبية أو التسهيلات الأخرى.

وجددت الخارجية المصرية إدانتها الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدةً استنكارها لهذه الاعتداءات، التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واستهتارًا بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات.