وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل دعم أمن المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، تلقاه من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، التطورات الإقليمية، وسبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الصفدي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - عن إدانة بلاده للاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي، وتضامنها المطلق مع المملكة، مثمنا جهود السلطات السعودية في تقديم العناية والرعاية الطبية للمواطنين الأردنيين المصابين.

وفي سياق متصل، كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كلاس، حيث جرى استعراض علاقات التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال الهجوم على مطار الملك خالد الدولي، حيث أكدت كايا إدانة الاتحاد للاعتداء، مشددةً على أنه لا يمكن تبرير الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، معربة عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع المملكة، وتعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت كايا ضرورة بذل الجهود لمواجهة التصعيد الإقليمي، وأهمية رفع مستوى التعاون المشترك في الدفاع البحري بما يضمن أمن وسلامة الممرات المائية في المنطقة.