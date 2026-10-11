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فرانس برس: دوي انفجارين جديدين يهز العاصمة السعودية الرياض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرانس برس: سماع دوي انفجارين جديدين في العاصمة السعودية

انفجارات الرياض
انفجارات الرياض
ملك ريان

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، بسماع دوي انفجارين جديدين في العاصمة السعودية الرياض، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المملكة على خلفية المواجهات المتواصلة مع جماعة الحوثيين في اليمن.

جاءت الأنباء الجديدة بعدما أفاد مراسلو الوكالة بسماع دوي انفجار قوي وسط الرياض، قبل أن يتحدث شهود عيان عن سماع انفجار آخر شمال العاصمة، دون اتضاح طبيعة الانفجارات أو أسبابها.

تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 309 آخرين، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

كما أعلنت السلطات السعودية تعرض صالة المسافرين رقم 4 بالمطار لاعتداء بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مصدر المقذوف.

في سياق متصل، جددت جماعة الحوثيين تحذيراتها لشركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، معتبرة أنها معرضة للاستهداف، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل التهديدات.

وتثير الانفجارات الجديدة مخاوف من اتساع نطاق المواجهات، خاصة مع تزايد المخاطر المحيطة بالمنشآت الحيوية وحركة الملاحة الجوية، بينما تتجه الأنظار إلى السلطات السعودية انتظارًا لمزيد من المعلومات الرسمية بشأن ملابسات الأصوات التي سُمعت في الرياض.
 

السعودية الرياض الحوثيون فرانس برس انفجارات الرياض

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