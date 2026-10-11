لاتسيو يواصل ملاحقة إنتر علي صدارة الدوري الايطالي بفوزه علي مونزا 3-1

واصل لاتسيو ملاحقة إنتر ميلان على صدارة الكالتشيو، وذلك بفوزه الثمين على ضيفه مونزا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الاوليمبيكو في إطار الجولة السادسة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

سجل ثلاثية لاتسيو كل من نونو تافاريس في الدقيقة الثالثة وجوستاف ايساكسون في الدقيقة 23 واندريا بينامونتي بالدقيقة 88 ،بينما أحرز سابا جوجليتشيدزه هدف مونزا في الدقيقة 46، ولعب مونزا بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد لورينزو لوكيزي.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد مونزا عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة ، فاز بولونيا على مضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف.