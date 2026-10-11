"حكماء المسلمين" يدين بشدة تجدد الهجمات على مطار الملك خالد الدولي بالسعودية

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجمات على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن وفاة 12 شخصًا، وإصابة مئات المدنيين.

وجدد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات التي تُمثِّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأكد تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظُ أمنها واستقرارها، معربًا عن خالص التعازي لأسر وذوي الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.