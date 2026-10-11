الدوري الانجليزي| كريستال بالاس يهزم نوتينجهام فورست وتعادل إيفرتون مع هال سيتي

حقق كريستال بالاس فوزا ثمينا على ضيفه نوتينجهام فورست بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست بارك في إطار الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم نوتينجهام في الدقيقة الثالثة عن طريق دان ندوي ،ورد كريستال بالاس بثلاثية عن طريق كل من دايتشي كامادا في الدقيقة 41 و جيفرسون ليرما في الدقيقة 45 و يريمي بينو في الدقيقة 59.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر ،بينما تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى اقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة ،تعادل هال سيتي مع ضيفه إيفرتون بهدفين لكل منهما ،سجل هدفي إيفرتون كل من كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 55 وثيرنو باري في الدقيقة 68 ،بينما أحرز هدفي هال سيتي كل من جو جيلهاردت في الدقيقة 48 و محمد بشير بلومي في الدقيقة 74.

ورفع إيفرتون رصيده الي 10 نقاط في المركز الخامس مؤقتا ،بينما اصبح رصيد هال سيتي 9 نقاط في المركز التاسع .