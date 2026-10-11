على من تقع مسؤولية رعاية والد الزوج؟.. نيفين مختار توضح دور الابن وزوجته

أثارت مسألة "رعاية والد الزوج" تساؤلات حول حدود المسؤولية داخل الأسرة، وما إذا كانت تقع على عاتق الابن وحده أم تمتد لتشمل زوجته، خاصة في ظل اختلاف وجهات النظر بشأن واجبات الزوجة تجاه أسرة زوجها.

أهمية التعامل بالمودة والرحمة بين أفراد الأسرة

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نيفين مختار أهمية التعامل بالمودة والرحمة بين أفراد الأسرة، مشددة على أن الحفاظ على العلاقات العائلية يتطلب التفاهم المتبادل، وعدم تحويل الخلافات البسيطة إلى أزمات تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.

وأوضحت الدكتورة نيفين مختار، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم سارة سامي وشريف بديع وآية شعيب، أن نجاح العلاقة بين الحماة وزوجة الابن يعتمد على تفهم كل طرف لطبيعة الآخر، مشيرة إلى أن بعض الخلافات قد تنشأ نتيجة سوء فهم الكلمات أو تفسير التصرفات بصورة سلبية، رغم أنها قد تكون ناتجة عن اختلاف وجهات النظر وليس القصد منها الإساءة.

رعاية الأب مسؤولية الابن

وأكدت نيفين مختار أن مسؤولية رعاية الأب تقع على ابنه، موضحة أن ذلك لا يمنع الزوجة من المشاركة في تقديم المساعدة والإحسان من باب المعروف، خاصة عندما تقوم العلاقة الزوجية على المحبة والتقدير المتبادل.

وأضافت أن الحياة الزوجية لا تقتصر على الحقوق والواجبات فقط، وإنما تقوم أيضًا على مراعاة العِشرة الطيبة، وتقدير المواقف الإنسانية، وعدم نسيان ما يقدمه كل طرف للآخر، مستشهدة بقول الله تعالى: «ولا تنسوا الفضل بينكم».

الرحمة بكبار السن تحافظ على استقرار الأسرة

وشددت على أهمية التعامل برحمة وإحسان مع كبار السن، ومراعاة مشاعر الزوج عند التعامل مع الخلافات المتعلقة بأسرته، محذرة من السماح للمشكلات العائلية بالتسبب في القطيعة أو التأثير سلبًا على العلاقة بين الزوجين.

واختتمت بالتأكيد على أن المعروف والإحسان يمثلان قيمة أساسية في العلاقات الأسرية، وأن التعامل بتفاهم ورحمة يسهم في الحفاظ على الروابط العائلية، ويمنح أفراد الأسرة فرصة لتجاوز الخلافات بعيدًا عن التوتر والصدام.