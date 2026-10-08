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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

زوجي حلف يمين طلاق للمرة الثانية ثم راجعني.. هل أصبحت محرمة عليه؟.. أمين الفتوى يجيب

الطلاق
الطلاق
محمد شحتة

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة حول حكم استمرار الحياة الزوجية بعد أن أوقع زوجها الطلاق للمرة الثانية ثم راجعها، وما إذا كانت قد أصبحت محرمة عليه.

وأوضح الدكتور حسن اليداك، خلال تصريح له، أن الله سبحانه وتعالى جعل عقد الزواج ينعقد بكلمة «زوجتك» وقبول الطرف الآخر، مع حضور الشهود والولي وباقي الأمور اللازمة، لافتًا إلى أن الزواج ينعقد بهذه الكلمة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الانفصال بثلاث تطليقات.

عدد مرات الطلاق

وأشار إلى أن جعل الطلاق ثلاث مرات يحمل رسالة واضحة بشأن استقرار البيت ودوام الحياة الزوجية، حتى ينشأ الأبناء في أسرة مستقيمة وسوية، موضحًا أن السائلة وقع من زوجها الطلاق مرة، ثم راجعها، وبعد ذلك وقع الطلاق للمرة الثانية ثم راجعها مرة أخرى.

وأضاف أن الطلاق الرجعي تظل فيه للزوج فرصة لمراجعة زوجته خلال فترة العدة، موضحًا أن المراجعة تكون خلال العدة، فإذا انتهت العدة دون مراجعة تحولت الفرقة إلى طلاق بائن، وفي هذه الحالة يحتاج الزوجان إلى عقد زواج جديد ومهر جديد إذا أرادا العودة إلى الحياة الزوجية.

وأكد الدكتور حسن اليداك أن الزوج إذا راجع زوجته بعد الطلقة الثانية أثناء العدة، فإن استمرار الحياة الزوجية بينهما يكون حلالًا ولا حرج فيه شرعًا، موضحًا أن الزوج بقيت له فرصة أخيرة، وينبغي عليهما المحافظة عليها حتى لا ينهدم البيت نهائيًا.

الفتوى دار الإفتاء الطلاق الرجعة يمين الطلاق الزوجين الرجل والمرأة

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