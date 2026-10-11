بابا الفاتيكان يخضع لعملية جراحية خلال أيام

أعلن البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان أنه سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة لإزالة عقدة في الرئة، مشيرا إلى أنه تم اكتشافها في مرحلة مبكرة جدا.

وقال بابا الفاتيكان - في عظته الأسبوعية، اليوم /الأحد/ – إنه "خلال الفحوصات الطبية الأخيرة، تم العثور على عقدة في رئتي، وقد تم اكتشافها في مرحلة مبكرة جداً وهي موضعية للغاية.. ويرى الأطباء أنه من الصواب التدخل.. ولذلك، وبناء على نصيحتهم، قرر إجراء العملية لإزالته، وقد تم التخطيط للعملية بالفعل في الأيام القادمة".

ومن المقرر أن يسافر بابا الفاتيكان إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل.