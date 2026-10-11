لليوم الثاني على التوالي.. لماذا يستهدف الحوثيون مطار الملك خالد المدني في السعودية؟

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض والمنشآت المدنية يعكس حالة من اليأس، مؤكدًا أن استهداف الأعيان المدنية لا يمثل دليل قوة، وإنما يعكس طبيعة هذه الميليشيا.

وأوضح العواضي خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن استهداف مطار مدني لا يمارس أي نشاط عسكري يمثل انتهاكًا للأعراف الإنسانية والقواعد المنظمة للحروب، مشيرًا إلى أن الإدانات الدولية لهذه الهجمات تأتي دفاعًا عن المبادئ الإنسانية التي تحظر الاعتداء على المنشآت المدنية والبنية التحتية المخصصة لخدمة المواطنين.

وأضاف أن الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية تأتي في إطار تحقيق أهداف إيرانية، معتبرًا أن طهران تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة عبر تحريك حلفائها، في ظل المواجهات الإقليمية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار إلى أن تصعيد الحوثيين ضد السعودية لا يحقق مصالح حقيقية لليمن، وإنما يسهم في زيادة التوتر الإقليمي وتعريض أمن المنطقة للخطر.

وفيما يتعلق بانعكاسات هذه الهجمات على مسار المواجهات داخل اليمن، أكد العواضي أن الضغوط التي تتعرض لها ميليشيا الحوثي على الجبهات الداخلية تدفعها إلى محاولة نقل الصراع إلى خارج الحدود، وتقديم عملياتها الخارجية باعتبارها إنجازات عسكرية.

ولفت إلى أن المواجهات مع الميليشيا مستمرة على جبهات متعددة داخل اليمن، مشيرًا إلى أن تصعيد الهجمات خارج الحدود لا يعكس بالضرورة تحقيق مكاسب ميدانية، بل قد يؤدي إلى مزيد من الإدانات الدولية وتفاقم عزلة الميليشيا.