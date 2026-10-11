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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية لـ «صدى البلد»: إجراءات نقل جثمان المضيفة عزة رمزي تنتهي غدا.. ووصوله إلى القاهرة لم يحدد بعد

المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن
المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن
فرناس حفظي

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الحالة الصحية للمواطنين المصريين الخمسة المصابين جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض مستقرة.

وأضاف متحدث الخارجية ، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن القنصلية المصرية استخرجت وثيقة سفر للمواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن، التي لقيت مصرعها جراء الاعتداء، مشيرًا إلى أن الأوراق اللازمة ستكون جاهزة غدا، تمهيدًا لشحن الجثمان إلى أرض الوطن.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قد نعت ببالغ الأسف وفاة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن، التي لقيت مصرعها جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، توجيهاته إلى السفارة والقنصلية المصريتين بالرياض بالتواصل مع أسرة الفقيدة ومتابعة إجراءات نقل جثمانها إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

كما وجّه الوزير السفير والقنصل المصريين بالرياض بزيارة المواطنين المصريين الخمسة المصابين في الحادث بالمستشفيات، والاطمئنان على حالتهم الصحية، والتواصل مع أسرهم، وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، التي تقدم مختلف أوجه الدعم للمصابين، سواء فيما يتعلق بالرعاية الطبية أو التسهيلات الأخرى.

وجددت الخارجية المصرية إدانتها الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدةً استنكارها لهذه الاعتداءات، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، واستهتارًا بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات.

السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية مطار الملك خالد الرياض عزة رمزي محمد حسن

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