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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان البحرين السينمائي يستقبل 894 فيلمًا من 55 دولة بدورته السادسة

مهرجان البحرين السينمائي
مهرجان البحرين السينمائي
أ ش أ

يواصل مهرجان البحرين السينمائي الجمع بين تكريم روّاد السينما والاحتفاء بالمواهب الجديدة، بالتزامن مع اتساع حضوره الدولي، بعدما استقبلت دورته السادسة، المقرر إقامتها عام 2026، نحو 894 فيلمًا من 55 دولة، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالدورة السابقة.

ومنذ انطلاقه عام 2021، جعل المهرجان تكريم الشخصيات المؤثرة في السينما البحرينية والعربية جزءًا أساسيًا من رسالته الثقافية، إذ حملت دورته الأولى اسم السيناريست والمنتج البحريني الراحل فريد رمضان، كما ارتبطت جائزة أفلام الطلبة باسمه.

وشملت التكريمات اللاحقة الفنان إبراهيم بحر والمصور فريد قمبر، والمخرج بسام الذوادي والفنانة شفيقة يوسف، إلى جانب المصرية هالة صدقي.

كما كرّم المهرجان في دورته الرابعة الفنان الكويتي محمد المنصور والبحرينية مريم زيمان، وفي الدورة الخامسة الفنانة السورية منى واصف، والبحرينيين مجيد شمس وعلي عباس.

وبالتوازي مع هذا النهج، شهد المهرجان نموًا في أعداد الأفلام المتقدمة للمشاركة، من نحو 450 فيلمًا في دورته الأولى إلى 686 فيلمًا من 25 دولة في الدورة الخامسة عام 2025.

وتشهد الدورة السادسة تحولًا مهمًا مع انتقال المسابقة إلى الطابع الدولي، بما يتيح مشاركة تجارب سينمائية أكثر تنوعًا، ويوسع فرص التواصل بين صناع الأفلام البحرينيين والعرب ونظرائهم دوليًا.

ويواكب هذا التوسع تطوير البرامج المهنية والورش والندوات والشراكات السينمائية، بما يعزز حضور البحرين على خريطة المهرجانات الدولية.

مهرجان البحرين السينمائي تكريم روّاد السينما المواهب الجديدة

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