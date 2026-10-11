محطة عدلي منصور.. مجمع نقل عملاق يربط 6 وسائل مواصلات ويحصد جائزة عالمية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، صور لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها اليوم، إن محطة عدلي منصور المركزية التبادلية تضم مجمع نقل متكامل الخدمات، إلى جانب منطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتتيح تبادل الخدمة بين 6 وسائل نقل مختلفة.

وتشمل وسائل النقل بالمحطة خط سكة حديد عدلي منصور/السويس، والخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف، وأتوبيسات سوبرجيت، والأتوبيس الترددي السريع، والأتوبيس الترددي عدلي منصور/السلام.



وسبق أن حصلت المحطة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وفقًا لتصنيف مؤسسة «إي إن آر» العالمية، التي تمنح الجائزة للمشروعات الأفضل والأكثر تأثيرًا على أرض الواقع، ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.