وزير التعليم من حلايب: البرمجة والذكاء الاصطناعي أساس المهارات الرقمية.. ونستهدف بناء قدرات الطلاب

في إطار زيارته لمدينتي حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، واصل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولتهما الميدانية بمدارس مدينة حلايب، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى المنظومة التعليمية بالمدارس.

ورافق الوزير في الجولة أيضا الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتخطيط الإستراتيجي والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالبحر الأحمر، ومن جانب المحافظة المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة.

وفي مستهل الجولة بمدينة حلايب، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف، يرافقه المحافظ، مدرسة عبد المنعم رياض الثانوية المشتركة التابعة لإدارة حلايب التعليمية، حيث تفقدا عددًا من الفصول الدراسية، وتابعا انتظام الدراسة ومستويات التحصيل الدراسي لدى الطلاب، واطّلعا على مدى استيعاب الطلاب للمناهج المقررة، كما أجرى الوزير حوارا مع الطلاب للتعرف على مستوى فهمهم للمقررات الدراسية.

وفي هذا السياق، ناقش الوزير الطلاب حول مدى استيعابهم لمادة البرمجة المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي، ومدى تفاعلهم معها، مؤكدًا أهمية دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات الرقمية.

كما تفقد الوزير والمحافظ فصلا لطلاب الصف الثاني بكالوريا، وأجرى الوزير حوارا مع الطلاب حول المناهج الدراسية، لا سيما مادتي اللغة العربية والتاريخ.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي برأس حدربة، التابعة لإدارة حلايب التعليمية، حيث تفقد السيد الوزير والمحافظ عددًا من فصول مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، وتابعا سير حصص اللغة العربية، واطّلعا على مستوى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين في مهارات القراءة والكتابة ومدى تمكنهم من المهارات الأساسية.

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بمستوى الطلاب الدراسي، موجها بمواصلة المتابعة الميدانية للمدارس، مع مواصلة الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب التعليم الأساسي، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز قدراتهم على التعلم والتحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر بحرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على المتابعة الميدانية المتواصلة للعملية التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير كافة سبل الدعم للمنظومة التعليمية والارتقاء بها بكافة مدارس المحافظة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على المتابعة الميدانية المتواصلة للمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، ومتابعة مستويات الطلاب، وتعزيز التواصل مع المعلمين والقيادات التعليمية؛ بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم.