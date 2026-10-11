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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تتفقد دار إقامة كبار الفنانين بـ 6 أكتوبر بحضور نقيب الممثلين

دار إقامة كبار الفنانين
دار إقامة كبار الفنانين
أ ش أ

تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، دار إقامة كبار الفنانين التابعة لمؤسسة القوة الناعمة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء النقابة وكبار الفنانين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، وخلال شهر أكتوبر المخصص للاحتفاء بهم وتقدير عطائهم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاطمئنان على أحوال النزلاء، والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة إليهم واحتياجاتهم، بما يسهم في توفير بيئة إقامة ملائمة تضمن لهم الرعاية والاهتمام، وتكفل لهم حياة كريمة تليق بما قدموه من عطاء فني وثقافي على مدار سنوات طويلة.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسي أروقة الدار، واطلعت على الخدمات المقدمة للنزلاء، كما استمعت إلى شرح حول طبيعة العمل وآليات تقديم الرعاية، والجهود المبذولة لتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات كبار الفنانين، ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن زيارة دار إقامة كبار الفنانين تتزامن مع الاحتفال بشهر أكتوبر، الذي يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على تقدير كبار السن والاعتراف بما قدموه من عطاء وإسهامات في مختلف المجالات، مشددة على أن رعايتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار.

وقالت إن كبار السن يحظون باهتمام كبير في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، انطلاقًا من الإيمان بحقهم في الحصول على خدمات متكاملة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، مؤكدة أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على مناسبة أو شهر بعينه، بل يمثل التزامًا مستمرًا يستوجب تضافر جهود المؤسسات والجهات المعنية كافة.

وأشارت إلى أن كبار الفنانين يمثلون جزءًا أصيلًا من الذاكرة الثقافية والفنية المصرية، وأن ما قدموه من أعمال وإبداعات أسهم في تشكيل الوجدان المصري وإثراء الحياة الثقافية والفنية، وهو ما يستوجب الوفاء لهم وتوفير أوجه الرعاية والاهتمام التي تليق بتاريخهم ومسيرتهم الإبداعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أهمية التعاون والتنسيق المشترك لدعم الفنانين وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، بما يعكس التقدير لمكانتهم ودورهم المؤثر في المجتمع.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن الزيارة تعكس أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الرعاية الاجتماعية، ويؤكد أن الاهتمام بكبار الفنانين يمثل تقديرًا مستحقًا لمسيرتهم الحافلة بالإبداع والعطاء.

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي دار إقامة كبار الفنانين مدينة السادس من أكتوبر

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