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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في الذكرى الستين لرحيله.. «فين قلبي» تجسد قصة حياة محمد فوزي على المسرح

مسرحية فين قلبي
مسرحية فين قلبي
تقى الجيزاوي

 تنطلق عروض مسرحية «فين قلبي» يوم 5 نوفمبر المقبل على مسرح «The Theatre» في عرض غنائي استعراضي يتناول قصة حياته ومسيرته الفنية والإنسانية.

وتتناول المسرحية جوانب من حياة محمد فوزي، بداية من نشأته وعلاقته بأسرته، مرورًا بقصص الحب والأشخاص الذين أثروا في حياته، وصولًا إلى أبرز المحطات التي شكلت مشواره الفني، والأحلام التي يسعى لتحقيقها والتحديات التي واجهها خلال مسيرته.

وتسلط «فين قلبي» الضوء على الجانب الإنساني في حياة محمد فوزي، بعيدًا عن أعماله الغنائية والسينمائية التي اشتهر بها، كما تستعرض عددًا من المواقف والتجارب التي أثرت في شخصيته واختياراته الفنية، إلى جانب دوره في تطوير الموسيقى والغناء المصري، من خلال معالجة درامية تجمع بين التمثيل والغناء والاستعراضات.

وتشهد أحداث المسرحية ظهور عدد من أبرز رموز الفن المصري والعربي الذين عاصروا محمد فوزي، من بينهم إسماعيل ياسين، وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، ويوسف وهبي، ومديحة يسري، وصباح، وزينات صدقي، إلى جانب شخصيات أخرى، في إطار استعراض الأجواء الفنية والعلاقات التي شهدتها تلك الفترة من تاريخ الفن المصري.

ويتضمن العرض مجموعة من أشهر أغنيات محمد فوزي، التي تُقدم في سياق الأحداث الدرامية، بما يعكس المراحل المختلفة من حياته، ويربط بين أعماله الفنية والتجارب الإنسانية التي مر بها، في إطار مسرحي يستعرض محطات من مسيرة أحد أبرز المجددين في تاريخ الموسيقى المصرية.

وشهدت التحضيرات للمسرحية تنظيم اختبارات أداء شارك فيها آلاف المتقدمين في مجالات التمثيل والغناء والاستعراض، قبل الاستقرار على مجموعة من الوجوه والمواهب الجديدة لتجسيد شخصيات العمل، بعد عدة مراحل من الاختبارات والتقييم لاختيار العناصر القادرة على الجمع بين الأداء التمثيلي والغنائي والاستعراضي.

وتأتي مسرحية «فين قلبي» من فكرة وإنتاج عمر أبو هيف، وتأليف وإخراج محمد زكي، وبدعم من أسرة الفنان الراحل محمد فوزي.

محمد فوزي مسرح «The Theatre» مسرحية «فين قلبي»

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