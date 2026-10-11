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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأت في تشكيل الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك
عمرو مصطفى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي لخوض مباراة الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:


 
حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

 محمد عواد ومصطفى الزناري  ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآدم كايد ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.

الأهلي الزمالك الدوري الممتاز القمة

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