وزير التربية والتعليم ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان مدارس حلايب لمتابعة العملية التعليمية

واصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، يرافقه محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي جولتهما الميدانية بمدارس مدينة حلايب؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى المنظومة التعليمية بالمدارس.

ورافق الوزير، في الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتخطيط الاستراتيجي والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالبحر الأحمر، ومن جانب المحافظة المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة.

وتفقد الوزير، في مستهل الجولة يرافقه المحافظ، مدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية المشتركة التابعة لإدارة حلايب التعليمية، حيث تفقدا عددًا من الفصول الدراسية، وتابعا انتظام الدراسة ومستويات التحصيل الدراسي لدى الطلاب، واطّلعا على مدى استيعاب الطلاب للمناهج المقررة، كما أجرى الوزير حوارا مع الطلاب للتعرف على مستوى فهمهم للمقررات الدراسية.

وفي السياق، ناقش الوزير الطلاب حول مدى استيعابهم لمادة البرمجة المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي ومدى تفاعلهم معها، مؤكدًا أهمية دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات الرقمية.

كما تفقد الوزير والمحافظ فصلا لطلاب الصف الثاني بكالوريا، وأجرى الوزير حوارا مع الطلاب حول المناهج الدراسية لاسيما مادتي اللغة العربية والتاريخ.

وشملت الجولة زيارة مدرسة جمال عبدالناصر للتعليم الأساسي برأس حدربة، التابعة لإدارة حلايب التعليمية، حيث تفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، وتابعا سير حصص اللغة العربية، واطّلعا على مستوى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين في مهارات القراءة والكتابة ومدى تمكنهم من المهارات الأساسية.

وأشاد الوزير محمد عبداللطيف بمستوى الطلاب الدراسي، موجها بمواصلة المتابعة الميدانية للمدارس، مع مواصلة الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب التعليم الأساسي، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز قدراتهم على التعلم والتحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية.

من جانبه.. أشاد محافظ البحر الأحمر بحرص وزير التربية والتعليم على المتابعة الميدانية المتواصلة للعملية التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم؛ لتوفير كافة سبل الدعم للمنظومة التعليمية والارتقاء بها بكافة مدارس المحافظة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على المتابعة الميدانية المتواصلة للمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، ومتابعة مستويات الطلاب وتعزيز التواصل مع المعلمين والقيادات التعليمية؛ بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم.



