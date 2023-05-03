عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج جسم صلب طوله ٤ سم من عين شاب في المنوفية

إنقاذ عين شاب بمستشفي
إنقاذ عين شاب بمستشفي الرمد في المنوفية

تمكن فريق أطباء مستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من إنقاذ عين شاب وصل إلي المستشفي في حالة متأخرة.

وتمكن الأطباء من استخراج جسم صلب قطره نصف سم وطوله ٤ سم من عين الشاب، في عملية استمرت لمدة ساعتين.

 وتم عمل اللازم وتوجيه بعض التعليمات والإرشادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العين.

محافظ المنوفية يناقش خطة الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين

محافظ المنوفية يبحث تعظيم الاستفادة من أملاك الرى بإقامة مشروعات استثمارية

وقدم الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، الشكر والتقدير لفريق عمل مستشفي رمد شبين الكوم بقيادة الدكتور إبراهيم البديوي ، لسرعة الاستجابة في التعامل مع بلاغ عاجل وفوري لانقاذ عين شاب في حالة خطرة جدا.

وأكد عبد الغني, على حرص المديرية تنفيذ خطة الدولة في  تطوير الخدمات الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة مشيدا بكفاءة أطباء المنوفية وما يتميزون به من جدارة ومهارة على مدار الوقت وأن هذا من شأنه مد جذور الثقة بين المواطنين والقطاع الصحي بالمنوفية الذى تحصد مستشفياتها المراكز الأولى على مستوى الجمهورية دائماً .

وأكد أن هناك برامج تدريبية مستمرة لكافة عناصر المنظومة الطبية، وأن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب وتقوم بعملها على خير وجه حيث يتم تذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة، وهناك ربط دائم مع غرفة إدارة الأزمات بالمديرية وجميع المستشفيات ، وأن الجميع يعمل من أجل تقديم خدمة طبية ذات جودة تليق بأهالي المنوفية .
                                     
 

 

المنظومة الطبية شبين الكوم محافظة المنوفية مستشفي الرمد وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

ترشيحاتنا

فيديو غريب.. رجلا أمن يحاولان الصعود لقبة الكرملين قبل هجوم المسيرات

عبد المحسن سلامة: الحوار الوطني له هدف معين والدولة تأخذه على محمل الجد

رسميًا .. موسيماني يقود أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي

سليمة عقليًا | عم صغير الشرقية ضحية أمه يروي كواليس صادمة

تسريب مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

الحوار الوطني يحقق آمال الجمهورية الجديدة.. انتهاء اليوم الأول بانتصار إرادة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره بالدولار.. شاهد إلهام شاهين بفستان مثير في أستراليا

أزمة جماهير الزمالك في السوبر| هتشجع بيراميدز أم تسترد قيمة التذاكر ؟

50 ألف حبة لؤلؤ.. فستان كيم كارداشيان يشعل السوشيال ميديا

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

فيديو

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ