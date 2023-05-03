استخراج جسم صلب طوله ٤ سم من عين شاب في المنوفية

تمكن فريق أطباء مستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من إنقاذ عين شاب وصل إلي المستشفي في حالة متأخرة.

وتمكن الأطباء من استخراج جسم صلب قطره نصف سم وطوله ٤ سم من عين الشاب، في عملية استمرت لمدة ساعتين.

وتم عمل اللازم وتوجيه بعض التعليمات والإرشادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العين.

وقدم الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، الشكر والتقدير لفريق عمل مستشفي رمد شبين الكوم بقيادة الدكتور إبراهيم البديوي ، لسرعة الاستجابة في التعامل مع بلاغ عاجل وفوري لانقاذ عين شاب في حالة خطرة جدا.

وأكد عبد الغني, على حرص المديرية تنفيذ خطة الدولة في تطوير الخدمات الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة مشيدا بكفاءة أطباء المنوفية وما يتميزون به من جدارة ومهارة على مدار الوقت وأن هذا من شأنه مد جذور الثقة بين المواطنين والقطاع الصحي بالمنوفية الذى تحصد مستشفياتها المراكز الأولى على مستوى الجمهورية دائماً .

وأكد أن هناك برامج تدريبية مستمرة لكافة عناصر المنظومة الطبية، وأن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب وتقوم بعملها على خير وجه حيث يتم تذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة، وهناك ربط دائم مع غرفة إدارة الأزمات بالمديرية وجميع المستشفيات ، وأن الجميع يعمل من أجل تقديم خدمة طبية ذات جودة تليق بأهالي المنوفية .



