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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يبحث تعظيم الاستفادة من أملاك الرى بإقامة مشروعات استثمارية

محافظ المنوفية يلتقي
محافظ المنوفية يلتقي مساعد وزير الموارد المائية والري

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الموارد المائية والرى للشركات والاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للأملاك .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المستشار عصام النديم المستشار القانونى ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس حمدى شوقى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنوفية .

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يأتي هذا اللقاء في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى لتعظيم الإستفادة القصوى من أملاك الرى لإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين ، وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية وفقاً لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع وزارة الرى وكافة مؤسسات الدولة للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، مشيراً إلى أنه جارى التنسيق مع الوزارة لطرح قطع الأراضى غير المستغلة لأملاك الرى والتى انتفى صفة النفع العام بها كفرص استثمارية للمستثمرين لإقامة مشروعات تعظم الاستفادة من تلك الأراضي وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بما يحقق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها.

من جانبه أشار مساعد وزير الموارد المائية والرى إلى أنه تنفيذاً لتكليفات وزير الرى وتوجهات أجهزة الدولة المختلفة ، تحرص وزارة الرى على حصر شامل لكافة الأملاك والأصول والأراضى المملوكة لها بالمحافظات وإزالة التعديات الواقعة عليها واختيار أفضل السبل لإستغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية تعظم مدخلات وموارد الدولة و تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

 وعقب اللقاء قامت اللجنة المشكلة بإجراء معاينات ميدانية على الطبيعة لبعض قطع الأراضى المقترحة بأرجاء المحافظة للوقوف عليها واتخاذ اللازم بشأنها.

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