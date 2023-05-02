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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يوافق على دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

بدأ القاصد الجلسة بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعمال مصر والعاملين بجامعة المنوفية بعيد العمال .

وقامت اللجنة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة، وناقشت اللجنة ما يستجد من أعمال.

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وأعلن القاصد خلال الاجتماع عن موافقة اللجنة علي زيادة دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية ببعض الكليات لتلبية متطلبات الباحثين بالأقسام.

وأوضح  رئيس  الجامعة أن اللجنة وافقت علي استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول علي درجات علمية والمقيدين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بمراكز بحثية خارج الجامعة.
 

كما وجه القاصد الكليات بضرورة عمل مشروعات تطبيقية يكون لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة.

جامعة المنوفية المنوفية الماجستير والدكتوراه المنصات الالكترونية تحقيق التنمية

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